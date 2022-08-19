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明年即將推出的新款Pixel平板將取消支援32位元架構app

聯合新聞網／ 楊又肇

Google正式釋出Android 13版本更新，並且宣佈對外開源之後，開發人員Mishaal Rahman在相關開源文件內容發現，Google接下來似乎準備在代號「Tangor」的Pixel平板測試全64位元架構設計的Android 13作業系統，可能無法在此款平板裝置執行過往以32位元架構打造的app。

依照Mishaal Rahman所發現描述，認為Google預計明年推出的Pixel平板，可能僅相容執行64位元架構app，將無法使用32位元架構設計的app內容。

而全面支援64位元架構app，將有利於記憶體資源取用最佳化，同時也有利於提高app執行效率，並且降低裝置耗電量，進而提高電池續航使用時間。

相比蘋果從2017年推出的iOS 11全面轉向使用64位元架構，Google雖然仍在Android作業系統支援32位元架構app，但從2019年開始就已經要求開發者必須將所有app轉為64位元架構，因此理論上應該不會造成太大影響。

若明年預計推出的Pixel平板確定僅支援使用64位元架構app，意味接下來的Android裝置發展將能更有效應用記憶體資源，並且提升內容執行效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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