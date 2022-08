明年即將推出的新款Pixel平板將取消支援32位元架構app

Google正式釋出Android 13版本更新,並且宣佈對外開源之後,開發人員Mishaal Rahman在相關開源文件內容發現,Google接下來似乎準備在代號「Tangor」的Pixel平板測試全64位元架構設計的Android 13作業系統,可能無法在此款平板裝置執行過往以32位元架構打造的app。

依照Mishaal Rahman所發現描述,認為Google預計明年推出的Pixel平板,可能僅相容執行64位元架構app,將無法使用32位元架構設計的app內容。

而全面支援64位元架構app,將有利於記憶體資源取用最佳化,同時也有利於提高app執行效率,並且降低裝置耗電量,進而提高電池續航使用時間。

相比蘋果從2017年推出的iOS 11全面轉向使用64位元架構,Google雖然仍在Android作業系統支援32位元架構app,但從2019年開始就已經要求開發者必須將所有app轉為64位元架構,因此理論上應該不會造成太大影響。

若明年預計推出的Pixel平板確定僅支援使用64位元架構app,意味接下來的Android裝置發展將能更有效應用記憶體資源,並且提升內容執行效率。

This is an interesting one: "Add test to verify abilist of armv9 cores."



This test "makes sure that an armv9 core that cannot run 32 bit executables does not export an 32 bit abis. This only fails on devices which installed on Android U or later."https://t.co/IMQkaIgh4m