Apple Watch Series 8的體溫量測功能 可能不會在上市初期提供
相關消息指稱，蘋果原訂將於今年推出的Apple Watch Series 8增加體溫量測功能，初期可能不會立即提供使用。
如同過去在2018年推出的Apple Watch Series 4所增加心電圖功能，初期上市時並未立即開放，而是在後續才陸續開放個地區使用，此次將在Apple Watch Series 8增加的體溫量測功能，或許也會在上市之後才透過軟體更新方式加入。
依照先前傳聞，Apple Watch Series 8增加體溫量測功能，主要是為了更進一步判斷配戴者身體狀況變化，例如用於判斷女性配戴者體溫變化，藉此更準確追蹤經期，或是用於判斷配戴者是否出現發燒等狀況，另外也能用於強化睡眠品質追蹤效果。
不過，目前看法則認為蘋果在Apple Watch Series 8搭載的體溫量測功能，或許僅能呈現概略溫差範圍，但無法相當準確地反應真實溫度。
在此之前，蘋果似乎原本計畫在Apple Watch Series 7就增加體溫量測功能，但由於相關演算法未能符合蘋果原先預期，因此延後推出此項功能。但由於造成體溫變化的影響因素很多，除了身體上的狀況改變之外，還包含外部環境溫度影響，而在未配合額外的硬體感測元件輔助量測情況下，僅以軟體演算法分析體溫變化，恐怕難以呈現精準體溫量測數據。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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