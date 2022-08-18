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Garmin手錶換Apple Watch好處在哪？網讚「這關鍵」值得跳槽

聯合新聞網／ 綜合報導
Garmin智慧手錶相當多元，一般日常使用，或爬山、玩三鐵、潛水衝浪等，都有對應的手錶可以挑選。（翻攝自Garmin官網）
Garmin智慧手錶相當多元，一般日常使用，或爬山、玩三鐵、潛水衝浪等，都有對應的手錶可以挑選。（翻攝自Garmin官網）

現代人離不開科技產品，看到身旁友人擁有你沒有的東西，是不是也想跟風購買一下呢？一名網友表示，自己擁有蘋果（Apple）各種產品，但智慧手錶部分則想從Garmin轉到Apple Watch，詢問網友有沒有「Garmin做不到，但日常也很常使用的功能呢？」引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，自己平時有慢跑、爬山及騎腳踏車的習慣，加上還支援悠遊卡支付，因此選購Garmin智慧手錶，但因其他的科技產品皆為蘋果，「考慮購買Apple Watch」，認為自己常用到拍照和導航功能，詢問網友是否還有更多Apple Watch獨特日常實用功能呢？

該文引起許多人討論，有人天外飛來一筆表示「買了就會有用處。」、「我最常拿來看時間，再來就充電。」也有網友認真回應常拿Apple Watch使用Apple Pay、解鎖iPhone等，認為最大用處是可幫手機省電、不用一直拿手機，「Line可以設定罐頭回覆，按一下就回了，連手機都不用拿。」、「遙控手機拍照非常方便，可從手機上看到視窗畫面，騎車或爬山時拿來拍照也很適合，還有找手機功能也蠻讚的。」並提及「用過AW會覺得Garmin次等的體驗」。

Apple Watch結合蘋果生態圈，增加更多使用者體驗，果粉相當喜歡拿它使用Apple Pay和解鎖iPhone。（翻攝自蘋果官網）
Apple Watch結合蘋果生態圈，增加更多使用者體驗，果粉相當喜歡拿它使用Apple Pay和解鎖iPhone。（翻攝自蘋果官網）

另外Apple Watch最硬傷的問題就是在續航力，果粉回應，「前一天戴著睡覺可以撐到隔天晚上八九點沒問題。」也有從Apple Watch跳槽到Garmin手錶的人表示，「唯獨訊息回覆、講電話、Siri（除了Venu 2 plus）做不到，其餘的（Garmin）幾乎都做得到。」並表示若喜歡生態圈「還是首推Apple Watch。」

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