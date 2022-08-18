她拿到「沒有電池」的大廠平板 苦笑：廢到笑的產品只有老公會買

平板電腦用途多元，在日常生活使用根本小Case，不過她卻遇到根本「不會想到」的問題！知名部落客「酪梨壽司」昨（17）日表示，老公送了她一台某大廠的平板電腦，但一拔掉電源線就瞬間沒電，最後竟發現這台平板竟然「沒有電池」，讓她苦笑「這種廢到笑的產品只有我老公會買」，引起熱議。

「酪梨壽司」昨日在臉書粉絲團表示，老公「大白」上個月在日本比價網站「kakaku」搜尋到日幣3萬多（約台幣7千至8千元左右）的Lenovo（聯想）10吋薄型輕量平板，研究一下價格與規格符合需求，隨後在電商網站下單，並在昨日送給她，貼心喊話平日在家可以在工作時用平板追劇，「聽起來還不錯對吧？」舉動相當貼心。

她驚這麼輕薄是因「機身無電池」

不過她使用過程覺得有異，拔掉電源線後，平板就會沒電，也無法透過行動電源充電，透過老公詢問日本Lenovo客服得知「無法正常充電應該是新品故障」，沒想到再向電商網站要求退貨時遭拒，原因竟是「這台平板本來就是無電池的設計，並非故障。」讓她相當傻眼，驚訝「這世上竟然有生產要插電源線才能用的10吋小平板」，機身這麼輕薄也是因為「機身沒內建電池」。

Lenovo Tab K10強調重量僅約460克，但很可能是因為沒有電池的關係。（翻攝自Lenovo官網）

特規版本藏網頁細項內才看得到「無電池」

據了解該款平板為Lenovo Tab K10，有電池版本和無電池版本，無電池版本可能是「專供店頭定點展示用的商業特規版」，《聯合新聞網》從kakaku網站連結此頁面，或是透過日本官網的產品主頁，皆無法直接看出是否含電池，「酪梨壽司」說，「要點進藏在網頁內的規格細項才會看到沒有電池。」

一般人幾乎不知道會有「沒電池」版本的平板，以Lenovo Tab K10產品主頁為例，需到網頁移至最下方才能點選型號查詢是否有電池。（翻攝自Lenovo官網）

Lenovo Tab K10型號「ZA9J0011JP」真的沒有電池（なし）。（翻攝自Lenovo官網）

Lenovo Tab K10型號「ZA8N0027JP/ZA8R0054JP」為電池版本，容量有7500mAh。（翻攝自Lenovo官網）

尪再買同廠牌平板 網笑太荒謬

她認為電商平台做法雖然有瑕疵，但也怪老公不仔細先到官網做功課查規格，老公卻回「才三萬多日圓的小東西，為什麼要這麼麻煩？」老公隨後又再買Lenovo另一台真的有電池的平板「獻寶」，又讓她笑老公的行為就像「外國軍官網路騙愛，連續匯款三次，傾家蕩產還不聽銀行櫃員和警察杯杯勸阻的（那種人）吧。」

該文引起網友熱議，驚訝「現在居然有沒內建電池的3C產品，真的滿誇張的。」、「第一次聽說有無電池的平板，所以它的客群是一群買錯的人嗎？」、「怎麼會有這麼蠢的產品」、「偽裝成平板的可觸控顯示器」、「應該是設計成商業使用」，也有人搞笑表示「老公的大腦可能很容易格式化」、「真的分不出來是這台平板的設計比較荒謬，還是大白的大腦設定比較荒謬。」

從日本比價網站「kakaku」可看到Lenovo Tab K10產品資訊，但規格並未提到電池，只能從「型號」的「ZA8T0021JP」去查詢版本，相當花時間。（翻攝自kakaku）

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