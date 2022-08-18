RK Pro無線機械式鍵盤登場 邊框可拆卸讓鍵帽「浮起來」

樂維科技宣佈在台推出其代理品牌RK (Royal Kludge)可對應拆換三腳機械軸體、五腳機械軸體的無線機械式鍵盤，分別提供對應不同按鍵配置的84 Pro、100 Pro、68 Pro款式。

其中，鍵盤PCB板採可熱插拔設計，並且對應更耐用設計，同時也強化端子軸座，而鍵盤內部更以矽膠墊填充空隙，藉此降低敲擊時產生迴音情況。另外，鍵盤也支援藍牙5.0、2.4GHz無線連接，以及透過USB-C有線連接方式使用。

而84 Pro採75%、84組按鍵配置，搭配RK自有紅軸、茶軸配置，內建3750mAh電池電量，可在無線連接模式下對應200小時使用時間，68 Pro則採65%、68組按鍵配置，搭配RK自有紅軸設計，而100 Pro則採用96%、100組按鍵配置，並且保留右側數字區功能，，搭配RK自有紅軸、茶軸配置。

另外，84 Pro、68 Pro均採邊框可拆卸設計，讓鍵盤按鍵能以懸浮形式呈現，至於84 Pro、100 Pro均採ABS鍵帽及提供黑/白雙色RGB版本設計，68 Pro僅採PBT鍵帽設計。

建議售價方面68 Pro將以售價新台幣1790元銷售，84 Pro建議售價為新台幣1990元，而100 Pro建議售價為新台幣2090元，額外推出的藍莓、暮色版本建議售價均為新台幣2390元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦