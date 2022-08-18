AMD曝Ryzen 7000處理器新資訊 這一天登場

AMD稍早確認將於美國東岸時間8月29日晚間7點 (台灣時間為8月30日上午7點)舉辦線上直播發表活動，預期將正式公佈日前已經公佈的Ryzen 7000系列桌機處理器，以及相應的600系列晶片組。

在此之前，AMD已經協同華碩、微星、華擎、技嘉、映泰五家主機板業者，公布包含採用X670E、X670晶片組，對應Ryzen 7000系列桌機處理器使用的主機板細節，而接下來預期將會公佈更多新品細節，以及預計上市時程。

而先前原本有消息指稱AMD計畫在9月中旬開放銷售Ryzen 7000系列桌機處理器，同時搭載600系列晶片組的主機板產品也會一同進入市場銷售，但目前有可能延後上市時間，將可能選擇在9月27日，亦即Intel Innovation預計舉辦日期，屆時預期公佈代號Raptor Lake的第13代Core系列桌機處理器，因此可能會有更強烈的較勁意味。

在此之前，AMD已經說明Ryzen 7000系列桌機處理器採Zen 4架構設計，並且藉由Chiplet設計整合兩組運算核心，本身以台積電5nm製程打造，而在I/O控制DIE設計則是以台積電6nm製程打造，最高運作時脈則可達5GHz以上，每組核心將配置1MB L2快取記憶體，藉此讓單一執行緒運算效能可提升15%，更加入人工智慧運算輔助。

其他部分，則包含整合RDNA 2顯示架構，並且對應DDR5記憶體與PCIe 5.0連接埠。

至於針腳設計則對應AM5插槽規格，總計對應1718組針腳，同時也從原本的PGA改為LGA設計，原生即可對應170W供電設計，並且相容過往對應AM4插槽的散熱器配件，因此可讓現有散熱器直接沿用至AM5插槽主機板。

連接能力方面，AM5插槽主機板最多可支援24組PCIe 5.0連接埠，以及總計14組對應20Gbps傳輸速率且相容USB-C設計的USB連接埠，本身也支援Wi-Fi 6E無線網路規格，以及最高4組HDMI 2.1或DisplayPort 2.0連接埠組合。

搭載X670E晶片組的主機板支援更高超頻空間，可使用兩張PCIe 5.0顯示卡與單組NVMe SSD，而搭載X670晶片組的主機板則僅開放一組PCIe 5.0 NVMe SSD擴充槽，其他部分則包含支援M.2 25100規格SSD、可使用USB 4.0，以及Thunderbolt 3或Thunderbolt 4連接埠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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