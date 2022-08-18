快訊

柬埔寨吳哥美景黑暗面 年賺數百億是犧牲農民家園換來的

新北某榮民之家驚傳殺人案 87歲翁持酒瓶攻擊再以繩勒人致2死

「自殺炸彈客」闖阿富汗清真寺攻擊 爆炸釀10死27傷

AMD曝Ryzen 7000處理器新資訊 這一天登場

聯合新聞網／ 楊又肇

AMD稍早確認將於美國東岸時間8月29日晚間7點 (台灣時間為8月30日上午7點)舉辦線上直播發表活動，預期將正式公佈日前已經公佈的Ryzen 7000系列桌機處理器，以及相應的600系列晶片組。

在此之前，AMD已經協同華碩、微星、華擎、技嘉、映泰五家主機板業者，公布包含採用X670E、X670晶片組，對應Ryzen 7000系列桌機處理器使用的主機板細節，而接下來預期將會公佈更多新品細節，以及預計上市時程。

而先前原本有消息指稱AMD計畫在9月中旬開放銷售Ryzen 7000系列桌機處理器，同時搭載600系列晶片組的主機板產品也會一同進入市場銷售，但目前有可能延後上市時間，將可能選擇在9月27日，亦即Intel Innovation預計舉辦日期，屆時預期公佈代號Raptor Lake的第13代Core系列桌機處理器，因此可能會有更強烈的較勁意味。

在此之前，AMD已經說明Ryzen 7000系列桌機處理器採Zen 4架構設計，並且藉由Chiplet設計整合兩組運算核心，本身以台積電5nm製程打造，而在I/O控制DIE設計則是以台積電6nm製程打造，最高運作時脈則可達5GHz以上，每組核心將配置1MB L2快取記憶體，藉此讓單一執行緒運算效能可提升15%，更加入人工智慧運算輔助。

其他部分，則包含整合RDNA 2顯示架構，並且對應DDR5記憶體與PCIe 5.0連接埠。

至於針腳設計則對應AM5插槽規格，總計對應1718組針腳，同時也從原本的PGA改為LGA設計，原生即可對應170W供電設計，並且相容過往對應AM4插槽的散熱器配件，因此可讓現有散熱器直接沿用至AM5插槽主機板。

連接能力方面，AM5插槽主機板最多可支援24組PCIe 5.0連接埠，以及總計14組對應20Gbps傳輸速率且相容USB-C設計的USB連接埠，本身也支援Wi-Fi 6E無線網路規格，以及最高4組HDMI 2.1或DisplayPort 2.0連接埠組合。

搭載X670E晶片組的主機板支援更高超頻空間，可使用兩張PCIe 5.0顯示卡與單組NVMe SSD，而搭載X670晶片組的主機板則僅開放一組PCIe 5.0 NVMe SSD擴充槽，其他部分則包含支援M.2 25100規格SSD、可使用USB 4.0，以及Thunderbolt 3或Thunderbolt 4連接埠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

延伸閱讀

AMD Ryzen 7000處理器發佈會定於8月29日

二季度桌機CPU出貨量創三十年新低 AMD份額逆勢上揚

SSD更省電 但…整體碳排放量比傳統硬碟更高

影／ 車子很久不換機油 會發生什麼事？看看北美的實驗！

相關新聞

近半數安卓用戶都考慮跳槽iPhone 「關鍵原因」曝光

最新調查顯示，49%安卓手機使用者考慮改用蘋果iPhone，原因是蘋果手機在安全和隱私保護方面「感覺上更勝一籌」。以特定...

手機多久換一次？安卓或iPhone差距大 網友驚：平均使用五年

現代人手機不離身，近乎是每個人必備的3C產品，由於手機為長期性消耗品，待效能消耗後，需要更換新手機。PTT有網友發文詢問，大家手機平均都使用幾年才更換？並驚訝表示依照網路數據顯示，一般民眾一台手機可以使用4~5年才更換。

蘋果iPad mini 6對決「安卓之光」挑誰？網友1句話曝平板購買口訣

平板電腦能拿來追劇看影片、畫畫做筆記甚至還能寫程式，用途相當多元。一名網友使用過蘋果（Apple）和安卓兩家陣營的手機，現在有筆記、畫畫需求，猶豫該買iPad mini 6還是三星Tab系列，激起兩派人馬討論。

誰抄誰？蘋果iPad 10渲染圖曝光4色搶美 但撞臉三星這台平板

距離9月蘋果（Apple）秋季發表會倒數不到1個月，到底會推出什麼新產品讓果粉好奇，據傳這次將分成2次發表會，第2場發表會訂在10月，會有iPad第10代（iPad 10）和M2版的iPad Pro，網路上也曝光iPad 10的渲染圖，顏色更繽紛。

RK Pro無線機械式鍵盤登場 邊框可拆卸讓鍵帽「浮起來」

樂維科技宣佈在台推出其代理品牌RK (Royal Kludge)可對應拆換三腳機械軸體、五腳機械軸體的無線機械式鍵盤，分別提供對應不同按鍵配置的84 Pro、100 Pro、68 Pro款式。

追趕對手！三星電子即將生產236層NAND閃存

集微網消息，據businessKorea報道，三星電子預計將在今年內發佈236層NAND閃存產品。 此外，它還計劃在本月開設一個新的研發中心，負責更先進NAND閃存產品的開發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。