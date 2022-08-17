追趕對手！三星電子即將生產236層NAND閃存

集微網消息，據businessKorea報道，三星電子預計將在今年內發佈236層NAND閃存產品。 此外，它還計劃在本月開設一個新的研發中心，負責更先進NAND閃存產品的開發。

當前，存儲芯片製造商正在競相增加其產品層數。 SK海力士最近完成了238層產品的開發，美光科技宣佈開發出全球首款232層NAND閃存產品。

在NAND閃存市場，三星電子的市場份額佔了35%，為全球最高。不過，三星電子目前的層數記錄衹為176 層。韓媒指出，三星正準備將憑借其生產技術和價格和性能的競爭力將其增加60層。

（校對/王雲朗）

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