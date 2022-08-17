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三星Galaxy Z Fold 4更實用＋舊機換新機 招手蘋果跳槽用摺疊手機

聯合新聞網／ 楊又肇

針對此次在台推出的Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙強調，此次新機在諸多設計都做了升級與強化，因此預期將能持續推動更多人加入使用螢幕可凹折手機，另外更認為可增加吸引蘋果用戶轉換陣營的比例。

希望吸引更多蘋果用戶轉換陣營

陳啟蒙表示，此次推出新機大幅調整過往細節設計，例如提升Galaxy Z Fold 4的相機規格，使其能發揮與Galaxy S22相同的拍攝效果，同時也藉由簡化螢幕凹折機構，讓手機重量變得更輕，並且重新調整螢幕顯示佔比，讓外側螢幕更貼近一般手機使用體驗，而內側螢幕下鏡頭也透過重新設計，進而提高整體成像效果，就連多工操作介面、S Pen應用功能也做了升級。

至於在Galaxy Z Flip 4部分，同樣也是針對整體設計重新做了調整，使其變得更加耐用，同時也提升拍照及整體使用體驗，並且藉由直向凹折使用方式改變傳統手機使用模式。

而在價格部分，陳啟蒙說明雖然目前面臨市場通膨影響，但仍設法讓新機價格維持與去年推出機種相同價位，僅部分規格出現價格增加情況，甚至此次更在全系列配色款式增加1TB儲存容量規格，讓消費者能更容易依照需求挑選合適機種。

此外，今年同樣配合舊機折抵等優惠方案降低新機購買門檻，希望能讓更多人更容易轉換使用螢幕可凹折手機，甚至說明去年就觀察不少蘋果用戶選擇轉換使用Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，因此認為今年將能進一步吸引更多蘋果用戶轉換陣營。

在目前三星手機於台灣市場市佔與蘋果幾乎相近情況下，陳啟蒙預期藉由螢幕可凹折手機使用特性，將能加大兩者之間市佔差距，同時也強調三星產品從過去以來一直維持穩定成長，接下來也希望能讓螢幕可凹折手機普及化發展。

Galaxy S22 Ultra仍吸引不同用戶族群

不過，從去年推出加入支援S Pen的Galaxy S21 Ultra與Galaxy Z Fold 3開始，三星希望能將原本Galaxy Note系列機種使用需求移轉到此類產品，而在今年出推出的Galaxy S22 Ultra更進一步融合過往Galaxy Note系列機種設計元素與使用體驗，是否會影響今年推出的Galaxy Z Fold 4？

陳啟蒙則認為不會有太大影響，因為Galaxy Z Fold 4此次在諸多設計做了強化，同時本身更具備大尺寸螢幕沉浸觀看體驗，以及多工操作使用的便利性，而本身更整合S Pen特定應用功能，因此相比Galaxy S22 Ultra仍有不少吸引魅力。另一方面，此次更新的Galaxy Z Fold 4也在相機規格做了有感升級，因此同樣可以增加更多產品吸引力。

Bespoke Edition手機或許有機會以其他方式引進

針對此次仍未計畫在台推行可客製化機身配色的Galaxy Z Flip Bespoke Edition，陳啟蒙表示主要還是銷售模式上的差異，因此在銷售體系也必須配合。例如，Bespoke Edition產品是在消費者下單訂購之後生產，以目前台灣市場透過庫存銷售為主的模式，可能不適合引進這樣的產品。

但如果比照先前在台灣市場推出的Bespoke Edition冰箱，採用先引進特定配色吸引市場購買的做法，或許將是接下來可以評估做法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold 冰箱

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