三星Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4這天開賣！最低3萬888元起入手摺疊手機

日前公佈Galaxy Watch 5系列、Galaxy Buds 2 Pro在台售價之後，三星今日 (8/17)也正式公佈第四代螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，以及同樣採直向上下凹折設計的Galaxy Z Flip 4在台上市資訊。

Bespoke Edition系列仍未計畫在台推出

預計在9月2日正式於台灣市場上市，並且將在8月18日至28日期間進行預購的Galaxy Z Fold 4將提供雪松綠、迷霧金、幻影黑三款配色，而Galaxy Z Flip 4則提供精靈紫、冰川藍、雲霧粉、星夜灰四款配色，但未跟進推出可組合多款配色的Bespoke Edition系列。

建議售價方面，Galaxy Z Fold 4將以新台幣56888元、60888元與67888元價格銷售，分別提供12GB記憶體與256GB儲存容量、12GB記憶體與512GB儲存容量，以及12GB記憶體與1TB儲存容量選項，至於Galaxy Z Flip 4則將以新台幣30888元、32888元價格銷售，分別推出8GB記憶體與128GB儲存容量，以及8GB記憶體與256GB儲存容量規格選項。

藉由預購優惠降低購機門檻

而在全通路預購優惠部分，購買Galaxy Z Fold 4即可享新台幣4500元的三星商城配件購物金，另外提供一年期、最高新台幣22000元的螢幕意外損失保障，購買Galaxy Z Flip 4則提供新台幣3000元的三星商城配件購物金，並且提供一年期、最高新台幣13000元的螢幕意外損失保障。

在三星智慧館的獨家預購優惠，除了提供與全通路相同預購優惠，更提供免費延長保固一年、指定機型舊換新最高加碼再折新台幣4000元，以及指定銀行刷卡購機最高回饋新台幣2000元等優惠。

另外，針對三星智慧館預購取貨將提供早鳥排隊禮，在8月30日至門市完成取機，即可獲得排隊禮—新台幣3000元或1000元的郵政禮券。

至於在三星商城獨家預購優惠，則額外提供免費延長保固一年、指定機型舊機換新機最高加碼再折新台幣4000元，以及指定銀行刷卡購機最高回饋新台幣2000元，另外也提供LINE購物享最高回饋3000 LINE POINTS與最高新台幣500圓的路易莎禮券。

為了吸引更多消費者加入使用螢幕可凹折手機，三星也將在8月20日至10月8日期間提供Galaxy Free Trial星機免費試用服務，完成活動指定任務，並且在指定三星智慧館購買Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4，將額外加碼贈送等值新台幣2000元的KKday旅遊金兌換券。

開賣禮部分，Galaxy Z Fold 4將在9月2日起至10月31日期間加贈附S Pen的立架式保護殼，以及USB Type-C規格的25W快充旅充與一年期全星守護行動裝置螢幕意外損失保護服務，Galaxy Z Flip 4則加贈附指環扣的矽膠薄型背蓋，以及USB Type-C規格的25W快充旅充與一年期全星守護行動裝置螢幕意外損失保護服務。

▲Galaxy Z Fold 4在此次設計有大幅更新

規格方面，Galaxy Z Fold 4採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭載12GB記憶體，搭配256GB或512GB儲存容量，特定市場將會額外推出1TB儲存容量版本，而電池則維持與Galaxy Z Fold 3相同的4400mAh電池容量，並且支援25W有線快充，以及15W無線充電功率，可在有線情況下於30分鐘內充入50%電量，另外也支援無線反向充電。

而螢幕設計，則是分別搭載內側7.6吋Dynamic AMOLED 2X螢幕與外側6.2吋Dynamic AMOLED 2X螢幕，兩者均支援120Hz畫面更新率，而外側螢幕顯示比例調整為23.1:9，相較過往機種略寬一些，並且以康寧Gorilla Glass Victus+強化玻璃保護，內側螢幕則採2176 x 1812解析度，並且換上新一代的UTG超薄螢幕作為保護，強度約提升45%，螢幕最高亮度更提升至1000 nits。

此外，Galaxy Z Fold 4則是藉由縮減邊框寬幅等設計，讓機身整體重量從前一代機種的271公克減少為263公克。其他部分，則同樣支援S Pen，以及IPX8等級防水防塵設計，側面的電源按鍵同樣整合指紋辨識器功能。至於機身一樣未提供收納S Pen的設計，一樣必須配合保護皮套配件收納。

至於Galaxy Z Flip 4則在基本設計沒有太大改變，主要也是針對螢幕、相機、電池容量等細節做改善，並且維持鎖定時尚風格設計，此次同樣推出能以多種色彩組合的Bespoke Edition系列。

相關連結：

• 三星揭曉第四代螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，終於更符合市場實際需求

• Galaxy Z Flip 4揭曉，針對螢幕、相機、電池容量等細節做改善

▲對應新機使用配件

▲歷代推出的Galaxy Z Fold系列機種，左起為第一代Galaxy Fold、第二代Galaxy Z Fold 2、第三代Galaxy Z Fold 3，以及此次推出的Galaxy Z Fold 4

▲歷代推出的Galaxy Z Flip系列機種，右起為第一代Galaxy Z Flip、加入5G連網功能的Galaxy Z Flip、第三代Galaxy Z Flip 3，以及此次推出的Galaxy Z Flip 4

▲目前在台推出的Galaxy系列機種

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦