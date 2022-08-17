手機多久換一次？安卓或iPhone差距大 網友驚：平均使用五年

現代人手機不離身，幾乎是每個人必備的3C產品，由於手機為長期性消耗品，待效能耗損後，則需要更換手機。PTT有網友發文詢問，大家手機平均都使用幾年才更換？並驚訝表示依照網路數據顯示，一般民眾一台手機可以使用4~5年才更換。

原PO表示，自己2020年八月買的手機用到最近剛好兩年，於是好奇大家手機都用多久才換，上網一查才發現原來平均使用時間竟然達到四到五年和五年以上！驚訝嘆「真假啦，大家手機都可以用到五年左右才換？」

底下網友紛紛留言表示「想花錢就花，不用找對比」、「幹嘛常常換？換手機很麻煩欸」、「安卓1-2年，蘋果3-4年，體驗差不多，價錢也差不多」、「不打手游根本不覺有換」、「安卓我手上活不過兩年」、「打算拿去換電池之後當備用機」。

使用手機五年以上的網友表示，「我只有蘋果能用到5年，其他的2年就壞」、「差不多都四年一換」、「我媽的iPhone用了8年」、「用五年很正常」、「iPhone8，2017年用到現在，還在撐」。

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