蘋果iPad mini 6對決「安卓之光」挑誰？網友1句話曝平板購買口訣

平板電腦能拿來追劇看影片、畫畫做筆記甚至還能寫程式，用途相當多元。一名網友使用過蘋果（Apple）和安卓兩家陣營的手機，現在有筆記、畫畫需求，猶豫該買iPad mini 6還是三星Tab系列，激起兩派人馬討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版發文表示，自己有使用安卓與蘋果iPhone 13，日前遇到續約問題，想要續約平板電腦，「完全不考慮大陸品牌」，主要以筆記、畫畫等需求，偶爾才會看YouTube，他還要訴求好攜帶以及「產品不要太快陣亡」，要從蘋果8.3吋的iPad mini 6和三星Tab系列2選1，詢問網友該買哪一台較合適。

該貼文立刻引起許多人討論，有網友建議，「看劇多選三星，筆記畫圖選iPad。」有過來人表示，「我（用過）三星Galaxy Tab S7+（12.4吋）跟（蘋果）iPad mini 6的經驗來看，誠心推薦iPad mini。」、「若做筆記用iPad mini 6，大小可能不適合。」、「手邊一台Tab，如果能重來我會選iPad。」、「會很認真畫畫求穩定性，建議最好iPad mini 6。」、「iPad mini 6真的手感很棒又輕，我現在都帶出門。」、「我只能說android平板的介面跟使用者體驗，真的跟屎一樣。」

網友認為「看劇多選三星，筆記畫圖選iPad」，也讚賞Tab系列操作迅速，圖為12.4吋三星Galaxy Tab S7+。（翻攝自PCHome 24h）

挺三星派的人認為三星的Tab系列操作迅速，「開常用的App實在快iPad太多了，編輯文件也比iPad好。」、「有三星手機的話，可以考慮Tab。」、「iPad mini 6要畫圖寫筆記就自虐」、「s7+一年路過，我覺得三星優勢在螢幕跟喇叭，拿來看影片超爽，筆記功能我只用過三星的，也覺得綽綽有餘。」、「tab S系列是很好的產品，算是安卓之光吧，筆記功能極強。」

商品推薦