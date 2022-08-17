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誰抄誰？蘋果iPad 10渲染圖曝光4色搶美 但撞臉三星這台平板

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iPad 9定價為1萬500元起，堪稱是目前最平價的iPad。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPad 9定價為1萬500元起，堪稱是目前最平價的iPad。（翻攝自蘋果官網）

距離9月蘋果（Apple）秋季發表會倒數不到1個月，到底會推出什麼新產品讓果粉好奇，據傳這次將分成2次發表會，第2場發表會訂在10月，會有iPad第10代（iPad 10）和M2版的iPad Pro，網路上也曝光iPad 10的渲染圖，顏色更繽紛。

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據外媒報導，據韓國部落客yeux1122表示，iPad 10不會跟著9月秋季發表會一同與iPhone 14系列亮相，而是在10月與M2版iPad Pro登場。他提到，iPad 10採用與iPhone 12相同的A14晶片，並支援5G，外觀都會變成類似iPad Air方正感、薄度更薄、邊框變細、螢幕占比舊款稍大（可能為10.5或10.9吋），改用Type-C接孔、移除3.5mm耳機孔、仍保留Home鍵，鏡頭部分變得凸出，像iPhone 11一樣為藥丸式鏡頭模組。

蘋果iPad 10渲染圖曝光，可能會有灰、金、紫色和金色共4色可挑選。（翻攝自theapplehub推特）
蘋果iPad 10渲染圖曝光，可能會有灰、金、紫色和金色共4色可挑選。（翻攝自theapplehub推特）

另外，iPad 10的顏色也不再像iPad 9一樣單調只有太空灰和銀色，據曝光的渲染圖可見，除了有灰色和銀色外，還有金色跟今年流行的粉紫色，選擇更多元，看起來跟其他iPad系列風格更為一致。不過該照片一出引來不少網友討論，果粉讚賞「必須要買一台」。

但也有人不買帳，認為「太醜了」、並認為iPad 10的更新並不吸引人，應該要配備像12吋iPad Pro一樣的Mini-LED螢幕才值得購買，「我再等一年好了（意指等更新一代的iPad）」，更有人表示新的iPad 10撞臉三星Galaxy Tab S6 Lite。

iPad 10渲染圖曝光後，有國外網友認為外觀撞臉三星的Galaxy Tab S6 Lite。（翻攝自蝦皮）
iPad 10渲染圖曝光後，有國外網友認為外觀撞臉三星的Galaxy Tab S6 Lite。（翻攝自蝦皮）

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