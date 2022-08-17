Android 13來了！Pixel系列機種優先升級

結束先前幾次的beta版本測試後，Google終於釋出正式版本的Android 13，不過依然儘先針對Pixel系列機種優先開放升級，OEM品牌機種則會在稍晚按照各自安排時程更新。

按照Google先前說明，Android 13的更新重點，分別聚焦在「以手機為主的使用體驗」、「在手機之外的使用體驗」，以及「讓生活變得更方便」三大面向。

其中，包含可讓使用者更容易回顧過去透過手機相機拍攝照片，同時也提高手機上的隱私使用安全，並且讓使用者能有更高個人數據使用掌控權。另外也確認在Android 13加入可針對app設定不同語言介面功能，讓使用者能依照需求個別設定手機介面顯示語言，以及在單一app內所使用語言介面，藉此滿足不同情況下的語言使用需求。

而Android 13也將與眾多電信業者、手機業者合作RCS簡訊服務，同時在群發簡訊內容以端到端加密形式進行保護，藉此確保使用者通訊隱私安全。

配合Android 13更新，過去以Google Pay名稱推行的行動支付服務，名稱則是改回最初曾使用的Google Wallet，但在印度地區仍會保留原先針對當地提供的在在地版本Google Pay服務，而美國與新加坡地區則會同時保留既有Google Pay服務，以及新版Google Wallet服務。

針對先前強化大尺寸螢幕、平板使用體驗所推出的Android L，此次在Android 13更進一步做了提升，就連Google自身提供app也完整對應大尺寸螢幕使用模式，同時也將加入更多針對大尺寸螢幕使用最佳化的第三方app。

在互聯應用部分，Android 13進一步強化Chromecast無線投放使用體驗，並且加入更多合作品牌，更可藉由自動切換功能，讓原本與手機連接的耳機，可以隨著使用者換成使用到Chromebook時，就會自動與Chromebook連接，甚至也能透過Chromebook接聽手機電話，或是收取簡訊內容。

其他部分，則包含加入LE Audio低功耗藍牙傳輸規範，同時也針對Material You個人化視覺元素進行強化等細項。

Google預計從即日起先開放現有Pixel系列手機升級Android 13，今年稍晚時候也將開放三星、華碩、HMD Global、iQOO、Motorola、OnePlus、OPPO、realme、下普、Sony、Tecno、vivo、小米及更多OEM品牌機種升級，但主要還是看各品牌安排時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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