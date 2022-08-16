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他牌規格輕薄比三星優？內行人曝3重點「別買大陸摺疊手機」

聯合新聞網／ 綜合報導
Motorola Razr 2022的封面螢幕與前代相同，為2.7吋。（翻攝自摩托羅拉微博）
Motorola Razr 2022的封面螢幕與前代相同，為2.7吋。（翻攝自摩托羅拉微博）

三星（Samsung）、摩托羅拉（Motorola）和小米本（8）月10日、11日接連推出最新款摺疊手機，後面2款手機目前只在中國大陸市場開賣，外媒列出3大重點不應該買大陸品牌摺疊手機之原因。

三星日前推出Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4，摩托羅拉亮相Motorola razr 2022，小米為Mix Fold 2，其中小米Mix Fold 2摺疊起來的厚度僅5.4mm，相較於Galaxy Z Fold4厚度為6.3mm，Mix Fold 2較為輕薄，Motorola Razr 2022的2.7吋封面螢幕比Galaxy Z Flip4的1.9吋封面螢幕大，似乎看起來能和三星一拚高下，但可別這些規格所迷惑了。

小米Mix Fold 2摺疊起來的厚度僅5.4mm。（翻攝自小米微博）
小米Mix Fold 2摺疊起來的厚度僅5.4mm。（翻攝自小米微博）

據SAMMOBILE報導摩托羅拉Motorola razr 2022與小米Mix Fold 2目前只在中國大陸市場開賣，不像三星市場多元，認為購買管道只剩下代購方式或網路購買，不過除了要負擔更多運費外，售後服務成為一大致命傷。摺疊手機目前並非像一般手機一樣耐用，像是在台灣購買三星手機，不小心出現損壞狀況，可馬上到就近的服務中心維修手機，但摩托羅拉與小米的摺疊手機若遇故障，除了聽天由命，只能再撒錢送回大陸維修了，整體成本並不划算。

三星手機保值度高，Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4系列也提供4代One UI及5年安全性升級。（翻攝自三星粉絲團）
三星手機保值度高，Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4系列也提供4代One UI及5年安全性升級。（翻攝自三星粉絲團）

第二為更新度，不少使用者在意買了新手機後「能夠用多久」，新系統是否還能繼續支援手機？報導提到，其他品牌的手機更新度不如三星，三星在摺疊手機提供更長的支援：4代One UI及5年安全性升級支援，讓手機安全度更高，加上三星生態系相當豐富，能串聯多重裝置，讓使用者體驗更佳，也能藉此鞏固星粉。

最後為保值度，一般來說，想轉賣手機，蘋果（Apple）iPhone的二手價比安卓（Android）高，而安卓市場中又屬三星最為保值，其他品牌的手機掉價快，三星像蘋果一樣還有舊機換新機的活動，不時還會額外加碼回饋，相當划算。

三星生態系相當豐富，可串聯多重裝置，讓使用者體驗更佳。（翻攝自三星粉絲團）
三星生態系相當豐富，可串聯多重裝置，讓使用者體驗更佳。（翻攝自三星粉絲團）

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