iPhone機身再進化？新專利曝將用這材質「硬度更高更耐磨」

在小米、OPPO等業者接連在手機採用陶瓷材質打造機身背蓋後，相關專利也顯示蘋果有可能在未來新款iPhone導入陶瓷材質機身設計。

過去蘋果其實也曾在Apple Watch series 5、Apple Watch series 3與Apple Watch series 2加入高硬度的陶瓷機身設計，但後來並未再繼續使用，其中因素可能與生產良率及成本相對較高，因此後來以鈦金屬材質取代。

但在蘋果近期取得設計專利顯示，蘋果可能計畫在電子設備產品採用氧化鋯陶瓷材質，除了可應用在手錶類產品，更可能應用再在iPhone等手機產品。

氧化鋯具備高硬度、高強度與高韌性，以及抗磨、抗腐蝕等物理特性，目前更可配合陶瓷材質製作防火材料、絕緣體，或是人工鑽頭，由於採用複合材質設計，因此相較一般陶瓷材質輕約30%，小米去年推出的小米MIX 4就是以此材質打造。

目前還無法確定蘋果是否會將此專利用於實際產品設計，或許未來新款Apple Watch、iPhone等產品都有可能換上更堅固的陶瓷機身，同時維持輕盈重量表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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