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摺疊手機颳不起旋風？網曝下不了手真相「成也摺疊、敗也摺疊」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享使用折疊手機的心得，此為示意圖。 圖／取自OPPO官網
網友分享使用折疊手機的心得，此為示意圖。 圖／取自OPPO官網

三星Galaxy Filp、Fold 4發表會落幕，網友反應卻相對冷淡令人訝異，有人就認為目前台灣尚未見摺疊手機普及，讓他不禁好奇「摺疊手機的未來會是如何？」一名使用OPPO Find Ｎ的網友就回文分享使用摺疊手機的心得，他直言「摺疊手機潛力有限」，但在短時間內仍是各廠商想開發新市場的方向。

他首先分享使用上的優點，由於工作上需要向顧客展示內容，因此摺疊手機的大螢幕確實會比一般手機來得方便許多，且「多角度懸停」的功能也能直接讓螢幕當作手機支架使用，更是相當便利。此外，他還透露達到「社交」作用的隱藏優點，他認為正是因為摺疊手機目前尚不算普及，所以在各種場合拿出來絕對是全場焦點。

若再針對OPPO Find N討論優缺點，他直言比較過其他家的摺疊手機後，只能讚賞OPPO Find N的「摺痕」確實很不明顯，螢幕亮著時幾乎感覺不到凹折存在，這對摺疊使用者來說非常加分，且4500mAh的電池續航力相當不錯；同時，他也談到該手機比較可惜的地方，他直言即便已經做到一般智慧型旗艦手機的80%以上完成度，但受限於空間、鏡頭、散熱等仍難以與當今同價位的手機相比，「花了旗艦價格，卻無法獲得完整的旗艦體驗」。

原PO也經常被問到「下一支還會想換摺疊手機嗎？」原PO坦言可能還是會，畢竟已經用習慣大螢幕手機，再拿一般手機都會覺得「怎麼這麼小」，如果有不買摺疊手機的理由，只能是未來出現比摺疊更方便的螢幕收合技術。

看了原PO的分享，不少網友也大讚，「這支超讚！它的轉軸機構可以做到接近『無痕』摺疊，但也因為這樣很難做到防水」、「這支比例我覺得很不錯～」、「我也覺得這支很帥，但想等技術再成熟跟價格低點再入手」，原PO則建議推出二代時會是比較好的入手時機。

不過，也有人反對摺疊派網友發聲，認為摺疊手機「成也摺疊、敗也摺疊」，折疊螢幕是最大噱頭卻也是最容易受損的地方，有人就說「除非折疊手機的螢幕有2至3年保修且低價換新，不然誰敢買？以前還推過『邊緣彎彎』的螢幕，現在連個鬼影都看不到了」。

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