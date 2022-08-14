紫外線消毒殺菌不夠！LG無線耳機Tone Free 增追蹤頭部位置Dolby音效

針對過去推出可用紫外線消毒殺菌的真無線耳機Tone Free，LG在2022年更新款式Tone Free T90加入支援頭部位置追蹤的Dolby Head Tracking音效技術，此外也推出適合運動時配戴版本Tone Free Fit。

其中，Tone Free T90同樣維持可透過紫外線消毒殺菌的設計，並且加入可追蹤頭部位置，藉此對應更真實音場表現的Dolby Atmos音效，本身也配置醫療等級抗敏耳塞充電收納盒本身也能作為藍牙收發裝置使用，讓使用者能連接不具藍牙功能的裝置使用。

Tone Free T90本身採Snapdragon Sound技術設計，搭配Dynamic 11 Φ動圈單體，可對應24-bit/96kHz高解析音質表現，並且對應更乾淨的收音品質，以及更低延遲連接，同時在主動降噪功能提供兩段式噪音消除，以及即時調整降噪效果兩種模式。

在開啟主動降噪功能情況下，Tone Free T90約可對應9小時使用時間，關閉主動降噪功能則可對應20小時使用時間，本身則對應IPX4等級防潑水。

除了Tone Free T90，LG還同步推出功能簡化設計的Tone Free T80，主要少了Dolby Head Tracking音效技術、麥克風收音系統少了VPU設計，主動降噪功能則是少了即時動態調整部分，充電部分也少了無線充電設計，更無法將充電收納盒當作藍牙接收器使用。

此次同步推出的Tone Free Fit，則是推出TF7、TF8兩種型號，主要針對運動配戴使用需求，額外增加固定用耳翼，防水則是提高至IP67等級。

而TF7、TF8兩者差異僅在額外搭載可將充電收納盒當作藍牙接收器使用的設計，至於兩款耳機電池續航表現，都是在開啟主動降噪功能情況下，可對應10小時連續使用時間，關閉後則可增加至20小時。

目前LG尚未公佈此次揭曉耳機具體售價與上市資訊，預期會等到9月才有更進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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