簡化結構設計 小米MIX Fold 2成為目前業界最輕薄的螢幕可凹折手機

去年推出小米品牌第一款螢幕可凹折手機MIX Fold之後，小米在稍早的發表會上正式揭曉小米MIX Fold 2，標榜採用更輕薄、更耐用，同時也重新調整螢幕及凹折結構設計，另外也同步推出小米Buds 4 Pro真無線耳機與小米Watch S1 Pro智慧手錶。

依照小米說明，「厚重」是此次想要改善重點，同時也認為是螢幕可凹折手機普及的「最後一里路」，因此在此次推出的小米MIX Fold 2，分別讓螢幕最薄處控制在5.4mm，同時折合時的厚度則控制在11.2mm，整體重量僅為262公克，成為目前產業內推出最輕盈的螢幕可凹折手機。

另外，小米MIX Fold 2同樣將螢幕凹折機構簡化，將總零件數量簡化至87個，並且維持原本水滴造型轉軸設計，厚度更縮減為8.8mm，重量則縮減35%，另外更在螢幕凹折處增加一組碳纖維板，讓螢幕攤開時，可將中央凹折處頂起，讓折痕變得更不明顯。

至於內側螢幕採用8.02吋、4:3.55顯示比例，以及2160 x 1914解析度規格，本身採用三星新製作的ECO² OLED顯示面板，強調透過簡化傳統OLED疊層材質，藉此讓螢幕變得更輕薄、更省電，同時也能變得更加明亮，峰值亮度可達1000 nits，並且支援120Hz畫面更新率與LTPO 2.0技術，因此也能更加省電，表面則以0.03mm厚度的UTG超薄玻璃保護。

而外側螢幕則採6.56吋、21:9顯示比例的三星E5等級AMOLED顯示面板，並且採雙側微曲面設計，藉此對應更合手感受，同樣支援120Hz畫面更新率，更以康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護。

在介面互動部分，小米MIX Fold 2透過內外搭載光源感測元件，讓內外螢幕亮度、色調能維持相同設定，另外也配合新版MI UI Fold 13介面設計，能無縫地將外側螢幕操作移轉到內側螢幕，同時也能善用內側螢幕較大顯示範圍，並非只是將螢幕顯示內容進行延展，而是提供從手機轉換到平板的使用體驗，其中包含加入更容易操作的畫面分割、多工操作，或是使用桌面小工具等操作，另外也與更多第三方app提供最佳化操作模式。

至於硬體方面，小米MIX Fold 2採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭配12GB LPDDR5記憶體，搭配256GB、512GB或1TB容量的UFS 3.1儲存元件，更配合更大面積的散熱機制，讓手機使用溫度能維持的均溫範圍，而機身也保留NFC與紅外線遙控模組，本身則搭載4500mAh電池容量，支援67W有線快充。

相機部分，小米MIX Fold 2在外側螢幕搭載開孔設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機則配置5000萬畫素、Sony IMX766感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素2倍長焦鏡頭，同樣搭載與徠卡合作的模擬鏡頭、濾鏡等效果，同時本身也採用小米自行研發影像拍攝技術，甚至標榜能直接以徠卡相機效果進行自拍。

不過，顯然是為了讓內側螢幕有更完整畫面呈現，因此小米MIX Fold 2在內側螢幕並未搭載視訊鏡頭。

建議售價方面，小米MIX Fold 2將以人民幣8999元起跳價格銷售，但目前僅計畫在中國市場推出，並未準備在台灣等市場推出。

在此次發表會上，小米額外推出小米Buds 4 Pro真無線耳機與小米Watch S1 Pro智慧手錶兩款配件，同時也推出包含手機、耳機與手錶在內的同捆銷售組合。

其中，小米Buds 4 Pro真無線耳機建議售價為人民幣999元 (正式售價為人民幣1099元)，而小米Watch S1 Pro智慧手錶則推出黑色不鏽鋼款式，建議售價為人民幣1499元，銀色不鏽鋼款式則以人民幣1599元價格銷售。

而包含三樣新品的至尊禮盒套裝組，建議售價則是人民幣13999元，另外還提供小米MIX Fold 2可使用的皮革支架保護殼與皮夾式保護殼配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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