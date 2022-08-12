OPPO揭曉首款採用Snapdragon W5 Gen 1處理器的智慧手錶

OPPO稍早公佈旗下新款智慧手錶Watch 3系列，其中率先採用Qualcomm日前揭曉的Snapdragon W5 Gen 1處理器，同時也在手錶內採用自製協同處理器Apollo 4 Plus，至於作業系統也採用先前做法，分別在待機狀態下透過耗電量較低的RTOS運作，而啟用app時才會切換為Android，藉此讓電池續航時間延長。

其中，Watch 3採用1.75吋螢幕，Watch 3 Pro則採用1.91吋螢幕，兩者重量分別為31.9公克與37.5公克，而Watch 3 Pro更採用低耗電設計的LTPO技術規格AMOLED面板。

至於Watch 3、Watch 3 Pro均搭載1GB記憶體與32GB儲存容量，配置藍牙5.0、eSIM、NFC與衛星定位系統，另外也支援5ATM等級防水，並且支援超過100種運動數據記錄，以及全天候心率、連續血氧量測，另外也提供睡眠打鼾風險評估，而Watch 3 Pro則額外加入ECG心電圖量測功能。

電池續航表現部分，Watch 3搭載400mAh電池容量，Watch 3 Pro則增加至560mAh，在一般使用情況下，分別可對應4天及5天使用時間，若在重度使用情況下，仍可對應1.5天或2天的使用時間。

Watch 3建議售價為人民幣1499元，Watch 3 Pro建議售價則是人民幣1899元。

而OPPO此次也同步推出搭載1.57吋圓角矩形AMOLED螢幕的智慧手環，同樣支援超過100種運動數據記錄，並且支援心率、睡眠品質、NFC等功能，本身也支援5ATM等級防水，續航時間可達14天，建議售價則從人民幣239元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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