三星揭曉Galaxy Z Fold 4…入手價曝光 規格、鏡頭細節一次看

在此次Unpacked 2022發表活動中，三星正式揭曉第四代螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，並未像先前傳聞在名稱移除「Z」，同時維持過往螢幕向內凹折，外側額外搭載一組螢幕的設計，但此次則是進一步提升螢幕強度，並且提高相機拍攝表現，另外也針對內外螢幕顯示比例重新做了調整，讓顯示比例更符合市場實際需求。

規格方面，Galaxy Z Fold 4採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭載12GB記憶體，搭配256GB或512GB儲存容量，特定市場將會額外推出1TB儲存容量版本，而電池則維持與Galaxy Z Fold 3相同的4400mAh電池容量，並且支援25W有線快充，以及15W無線充電功率，可在有線情況下於30分鐘內充入50%電量，另外也支援無線反向充電。

▲Galaxy Z Fold 4延續前一代機種使用模式，整體設計並未有太大變更

其他部分，則同樣支援S Pen，以及IPX8等級防水防塵設計，側面的電源按鍵同樣整合指紋辨識器功能。至於機身一樣未提供收納S Pen的設計，一樣必須配合保護皮套配件收納。

而螢幕設計，則是分別搭載內側7.6吋Dynamic AMOLED 2X螢幕與外側6.2吋Dynamic AMOLED 2X螢幕，兩者均支援120Hz畫面更新率，而外側螢幕顯示比例調整為23.1:9，相較過往機種略寬一些，並且以康寧Gorilla Glass Victus+強化玻璃保護，內側螢幕則採2176 x 1812解析度，並且換上新一代的UTG超薄螢幕作為保護，強度約提升45%，螢幕最高亮度更提升至1000 nits。

▲外側螢幕將顯示比例調整為23.1:9，並且加上康寧Gorilla Glass Victus+強化玻璃保護

▲內側7.6吋Dynamic AMOLED 2X螢幕，同樣可透過上下分割、左右分割，以及浮動視窗方式同時開啟多款app

▲三星說明此次螢幕凹折機構將零件數量減少約一半，讓機構變得更簡單，但是維持相同耐用性，同樣對應20萬次凹折使用壽命，約可對應5年使用時間，一樣支援IPX8防水防塵

▲邊框採不鏽鋼、平面設計

▲折合後一樣符合單手持握使用感受

此外，Galaxy Z Fold 4則是藉由縮減邊框寬幅等設計，讓機身整體重量從前一代機種的271公克減少為263公克。

相機部分，Galaxy Z Fold 4分別採用5000萬畫素、支援4組像素合併的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素超廣角鏡頭，以及1000萬畫素、支援3倍光學變焦的長焦鏡頭，基本上與今年初推出的Galaxy S22相機配置相近，一改過往Galaxy Z Fold 3稍嫌不足的相機規格表現。

▲此次最大更新在於強化主相機規格，貼近Galaxy S22相機配置

至於外側螢幕上的視訊鏡頭依然維持1000萬畫素規格，而內側螢幕採用螢幕下鏡頭2.0 (UDC 2.0)設計，同時維持400萬畫素解像力，但三星強調藉由重新設計像素排列方式，並且將畫素密度提升1.4倍，讓螢幕下鏡頭變得更不明顯，同時拍攝效果也能變得更好。

▲在一般使用情況下，讓螢幕下鏡頭變得更不明顯 (但在特定角度還是有些明顯)

操作介面部分，三星在Galaxy Z Fold 4採用基於Androdi 12L的One UI 4.1.1版本操作介面，同時也與Google強化螢幕可凹折手機的app使用體驗，其中包含在螢幕處於半凹折狀態下，即可透過螢幕下半部作為觸控板使用，另外也能透過新版Taskbar快速開啟常用app，或是在不同app間切換，另外也支援透過雙指手勢從螢幕左右兩側、底部上滑，即可快速開啟多重視窗模式。

配合S Pen使用模式，則是加入文字擷取功能，透過人工智慧技術分析圖像文字內容，並且依照擷取內容建議可開啟使用app，例如擷取電話號碼時，系統就會建議開啟電話app進行通話。而此次對應Galaxy Z Fold 4的S Pen，同樣提供標準款的S Pen，以及強化的S Pen Pro。

▲加入文字擷取功能，透過人工智慧技術分析圖像文字內容，並且依照擷取內容建議可開啟使用app

Galaxy Z Fold 4分別推出灰綠色、黑色與米白色三款配色，建議售價則從1799.99美元起跳，預計會在8月26日起於首波市場推出。

▲Galaxy Z Fold 4分別推出灰綠色、黑色與米白色三款配色

▲Galaxy Z Fold 4分別推出灰綠色、黑色與米白色三款配色

搭配Galaxy Z Fold 4推出的新款保護殼配件：

▲此次配合Galaxy Z Fold 4推出的保護殼配件

▲可以收納S Pen，或是拆換成立架使用模式

▲透過模組化設計，依照需求拆換不同使用模式

▲透過卡扣方式固定

▲配合新機配色提供黑、白、綠三款配色

▲此次推出的S Pen配件，基本上與先前對應Galaxy Z Fold 3使用規格相同

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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