珠寶盒設計概念Galaxy Buds 2 Pro亮相 強化音質、加入LE Audio規格

三星在此次Unpacked 2022發表活動中，正式揭曉新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds 2 Pro，相較先前推出版本採用亮面外表設計，此次採用仿皮霧面，並且進一步提高聲音品質，並且強化主動降噪功能，連接部分更升級至藍牙5.3版本，加入支援LE Audio規格。

▲Galaxy Buds 2 Pro

整體造型設計來看，Galaxy Buds 2 Pro依然保留珠寶盒般的概念設計，而耳機本體更縮減15%體積，因此更容易配戴使用，同時支援IPX7等級防水防塵。

聲音輸出方面則是升級為24 bit Hi-Fi等級，相較先前在Galaxy Buds Pro採用的16 bit聲音輸出，可以有更多聲音細節表現，同時也支援360度聲音環繞表現的Dolby Atmos，並且能模擬5.1或7.1聲道。而在收音部分，則是加入三組高訊噪比麥克風設計，約能降低40%環境噪音，並且比前一版本提升2倍抗風切聲表現。

至於在使用體驗部分，Galaxy Buds 2 Pro也支援自動切換設計，此次更加入支援特定型號的三星電視連接切換使用，當手機有來電時，即可讓耳機自動從電視切換連接至手機接聽電話，並且在通話結束後自動轉回連接電視聲音。

而本身採藍牙5.3連接設計，並且在硬體規格原生支援LE Audio規格，因此三星預計會在今年第三季或第四季透過韌體升級，讓Galaxy Buds 2 Pro可以相容使用更多LE Audio技術應用功能。此外，未來也會進一步相容Matter通用物聯網規格，但具體應用模式還是要等後續公佈為準。

▲硬體規格原生支援LE Audio規格

Galaxy Buds 2 Pro耳機本體電力可在開啟主動降噪情況下對應5小時連續使用時間，搭配充電盒補充電量則可讓最長使用時間延長至18小時，關閉主動降噪則可對應8小時使用時間，搭配充電盒補充電量則可讓最長使用時間延長至29小時，而充電盒本身也支援無線充電。

▲耳機本體更縮減15%體積

▲搭配充電盒的最長使用時間可達29小時

配色方面，Galaxy Buds 2 Pro分別提供石墨黑、白色與紫色三款配色，建議售價為229.99美元起跳，預計在8月26日起率先在特定市場推出。

▲Galaxy Buds 2 Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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