Galaxy Watch 5系列價格曝光 健康偵測、手錶功能大提升

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Galaxy Watch 5系列
▲Galaxy Watch 5系列

三星在此次Unpacked 2022發表活動中，正式揭曉新款智慧手錶Galaxy Watch 5與Galaxy Watch 5 Pro，其中採用與Google合作的Wear OS作業系統，並且採用新版One UI Watch 4.5版本操作介面，強調在健康、健身，以及手錶功能都做了大幅提升。

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新款Galaxy Watch 5與Galaxy Watch 5 Pro最大改變，就是捨棄過往實體錶圈操作介面設計，全面採用虛擬錶圈與觸控操作，而兩款手錶的錶面均採用藍寶石玻璃材質設計，相比前一帶錶款錶面硬度提升60%或2倍以上，同時錶身均符合美國軍規MIL-STD810H認證，甚至在Galaxy Watch 5 Pro錶身更採鈦金屬材質製作，相較鋁製錶身提高5倍硬度表現。

▲Galaxy Watch 5系列
▲Galaxy Watch 5系列

兩款手錶的處理器均採用Exynos W920，底部的新款三合一BioActive感測元件，相比前一代設計更加貼合，藉此讓量測數據更為精準，同樣可量測心率、睡眠品質，並且對應身體組成比例進行分析，更可記錄超過90種以上的運動健身數據。

▲兩款手錶的處理器均採用Exynos W920
▲兩款手錶的處理器均採用Exynos W920

▲可記錄超過90種以上的運動健身數據
▲可記錄超過90種以上的運動健身數據

▲搭載新款三合一BioActive感測元件
▲搭載新款三合一BioActive感測元件

▲同樣對應身體組成比例分析
▲同樣對應身體組成比例分析

此次更加入藉由手錶震動、語音提醒等方式的按步指向導航功能，方便使用者在透過地圖導航時，知曉什麼時候該轉彎，或是轉換行走路線，另外也能透過內建GPS定位功能記錄曾經走過道路，透過追蹤返回路線 (Trackback route)功能，讓使用者能在迷路時，更快沿著原路返回原本出發地點。

而此次新增支援匯入GPX格式內容，更可讓使用者自行下載添加喜愛的登山路線，或是跑步路線等圖資。

Galaxy Watch 5區分40mm與44mm兩種款式，電池容量區分為284mAh與410mAh，相比前一代錶款約增加13%電池電量，充電速度也加快30%，而Galaxy Watch 5 Pro則僅提供45mm規格，電池容量採590mAh，約可對應長達80小時的連續使用時間，同時開啟GPS定位功能時，則約對應20小時連續使用時間。

配色方面，Galaxy Watch 5在40mm規格版本提供石墨黑、銀色、粉金三款配色，44mm規格版本則提供石墨黑、銀色與藍色三款配色，兩種規格均區分Wi-Fi版本與LTE連網版本，而Galaxy Watch 5 Pro則提供黑、灰兩款配色，錶帶則採用磁吸式D型扣合設計，同樣區分Wi-Fi版本與LTE連網版本。

▲Galaxy Watch 5系列
▲Galaxy Watch 5系列

▲Galaxy Watch 5 Pro採磁吸設計的D型扣具
▲Galaxy Watch 5 Pro採磁吸設計的D型扣具

▲可以快速解開，或是配戴錶帶
▲可以快速解開，或是配戴錶帶

至於搭載的Wear OS 3.5作業系統與新版One UI Watch 4.5版本操作介面，則是提供QWERTY全鍵盤輸入、支援雙eSIM連動設計，同時也能透過動作執行時間調整手錶螢幕上顯示訊息的時間長度，並且設定常用功能，或是讓所有協助工具能統整在相同選單內，方便使用者直接選取使用。

另外，新版One UI Watch 4.5版本也能讓使用者直接操作家中SmartThings物聯網裝置，未來也預期會加入支援Matter通用物聯網規範，藉此對應操作更多跨品牌的物聯網裝置。

▲Galaxy Watch 5系列
▲Galaxy Watch 5系列

建議售價方面，Galaxy Watch 5將以279美元（約新台幣8,355元）起跳價格銷售，Galaxy Watch 5 Pro則會以449美元（約新台幣13,445元）起跳價格銷售，兩款手錶都會在8月26日率先於特定市場推出。

另外，三星也計畫在特定市場推出Galaxy Watch 5高爾夫球版，其中一樣預載智慧杆弟服務 (Smart Caddie)app，並且收錄全球超過60000座高爾夫球場場地資訊，同時也提供擊球建議與個人分數記錄功能。

▲Galaxy Watch 5 Pro
▲Galaxy Watch 5 Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 健身 Samsung Galaxy Watch

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