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大學生筆電直上蘋果MacBook？ 過來人點致命傷：若要做這事別買

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為蘋果MacBook Air筆電。美聯社
圖為蘋果MacBook Air筆電。美聯社

距新學期開始僅剩不到一個月，大學新生們也開始為入學做準備，採購未來作業需要用到的筆電，不過究竟該如何選擇呢？一名就讀二類科系的網友在Dcard上發文詢問，好奇筆電「一定要用MacBook嗎？」而蘋果和他牌筆電在使用感受上又有什麼樣的差別？釣出不少過來人們留言解惑。

對此，曾被勸阻別買蘋果的前輩雖不在少數，但網友們認為，筆電品牌上的選擇得視個人需求而異，「我都被建議不要用MacBook」、「不一定吧，ASUS、Acer都很好用啊」、「絕對是不一定要用MacBook，而且不一定比較好」、「主要還是看自己需求吧，選自己要的規格」、「不要用MacBook」。

不少人也點出蘋果與他牌的差別，表示MacBook主攻文書作業，即使用很久速度仍然順暢，然而最大致命傷就是不能玩遊戲，「我覺得差滿多的，MacBook用很久還是很順，我用五年多快六年了，另一台MSI電競筆電用兩年很當，還比較貴哈哈。補充：要玩遊戲就不要Mac、文書處理要（買）」、「MacBook主攻文書，不適合做太多事情」、「電競用MSI」、「確實差蠻多的，（MacBook）筆電風扇幾乎不會轉，很難判斷電腦是不是正在運作，實在是很困擾」。

但也有網友力挺，還是會想帶MacBook去大學；另外，網友也提醒「價格」也是一個考慮點，由於蘋果有BTS（Back to School）教育方案，在加大記憶體和換購耳機下，大概能以52000元的教育價入手MacBook。

另外，針對筆電尺寸的選擇，過去也曾有「大學生該買幾吋筆電？」的討論，多數人認為若想要輕巧方便攜帶、同時容易找到喜愛的顏色款式，便可考慮入手14吋筆電；至於使用習慣上喜歡大螢幕且有獨立數字鍵的人，則可以購買15.6吋的筆電。

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