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別急著買iPhone 13！內行人曝9蘋果產品「不值得現在買」 這物竟已出5年

聯合新聞網／ 綜合報導
離9月蘋果秋季發表會僅剩1個月，外媒點出9個不應該現在購買的蘋果產品，iPhone 13系列就是其中之一。（翻攝自蘋果官網）
離9月蘋果秋季發表會僅剩1個月，外媒點出9個不應該現在購買的蘋果產品，iPhone 13系列就是其中之一。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）傳出今年將會有2次發表會，9月發表會將推出iPhone 14系列等新品，不過距離發表會只剩下1個月，這時候想買蘋果產品該怎麼辦，會不會買了又出新一代而浪費錢？外媒點出「現在」不應該花錢買的9樣蘋果產品和5個可以買的商品。

《ZDNet》報導，認為現在不應該買的8樣蘋果商品為：iPhone 13系列、AirPods Pro、iMac 24吋、Mac Mini、Apple Watch 3、Apple Watch SE、Apple Watch 7、iPad Pro（11吋和12.9吋）及Mac Pro。

報導提到距離iPhone 14系列發表只剩1個月的時間，除非真的有迫切需求才需要買iPhone 13，「但iPhone SE 3例外。」AirPods Pro則因推出至今已達3年，勢必得做出更新，今年傳出AirPods Pro 2將登場，因此被列入不建議買的名單；2021年推出的iMac 24吋和2020年版的Mac Mini皆採用M1處理器，今年也有望升級至M2處理器。

外傳今年將出AirPods Pro 2，出了3年的AirPods Pro也成為不建議現在購買的產品。（翻攝自蘋果官網）
外傳今年將出AirPods Pro 2，出了3年的AirPods Pro也成為不建議現在購買的產品。（翻攝自蘋果官網）

而Apple Watch 3更不用說，為2017年的機種，離現在已有5年，Apple Watch SE為2020年上市，未來都有可能遭到淘汰，加上Apple Watch 8的爆料傳聞不斷，除了2款手錶應「敬而遠之」外，Apple Watch 7也被建議不應該此時購買。Mac Pro則因成蘋果現在唯一一款搭載intel處理器的電腦，其他筆電或桌機都已換成蘋果自家處理器「Apple Silicon」，認為此時購買Mac Pro完全沒有任何的意義。

外媒認為Apple Watch 7（左起）、Apple Watch SE及Apple Watch 3不值得現在購買，尤其Apple Watch 3已推出5年，應「敬而遠之」。（翻攝自蘋果官網）
外媒認為Apple Watch 7（左起）、Apple Watch SE及Apple Watch 3不值得現在購買，尤其Apple Watch 3已推出5年，應「敬而遠之」。（翻攝自蘋果官網）

iMac 24吋（左起）和2020年版的Mac Mini為M1處理器，今年有望出M2版本；Mac Pro為蘋果唯一還在採用Intel處理器的電腦，外媒表示不建議購買。（翻攝自蘋果官網）
iMac 24吋（左起）和2020年版的Mac Mini為M1處理器，今年有望出M2版本；Mac Pro為蘋果唯一還在採用Intel處理器的電腦，外媒表示不建議購買。（翻攝自蘋果官網）

除了9個現在不應該買的產品外，外媒提供5個可以在此時購買的蘋果產品，分別為2021年推出的藍牙追蹤器「AirTag」、CP值相當高，今年3月推出的iPhone SE 3、4月開賣的Mac Studio和iPad Air 5、7月才熱騰騰在台上市的M2版MacBook Air。

藍牙追蹤器「AirTag」也被外媒建議今年還適合購買。（翻攝自蘋果官網）
藍牙追蹤器「AirTag」也被外媒建議今年還適合購買。（翻攝自蘋果官網）

今年3月推出的iPhone SE 3，CP值相當高。（翻攝自蘋果官網）
今年3月推出的iPhone SE 3，CP值相當高。（翻攝自蘋果官網）

7月才熱騰騰在台上市的M2版MacBook Air完全是現在絕佳購買時機。（翻攝自蘋果官網）
7月才熱騰騰在台上市的M2版MacBook Air完全是現在絕佳購買時機。（翻攝自蘋果官網）

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