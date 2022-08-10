徠卡推出官方認證的二手相機交易服務 還額外提供2年保固
徠卡宣佈推出官方認證的二手相機交易服務，由徠卡提供檢測與鑑定服務，藉此確認二手交易的徠卡相機、鏡頭品質，並且額外提供2年保固服務，讓消費者能安心透過此項服務購買二手交易的徠卡相機或鏡頭。
許多人購買相機，除了選擇新品之外，多數人可能會透過二手交易管道購買他人汰換的中古相機、鏡頭，但相機、鏡頭狀況往往只能透過賣家、銷售通路描述，或是自己在現場檢查，並未有原廠認定資料可作為參考，因此像是購買徠卡此類單價相對較高的相機或鏡頭，往往會面臨更大風險。
而此次徠卡推出的官方認證二手相機交易服務，基本上也是依循相同模式，由徠卡負責鑑定預計交易的二手徠卡相機、鏡頭狀況，並且開立保證書、提供額外2年保固，藉此讓消費者能更安心地購買相機。
此項服務如同車廠提供的官方認證中古車，不僅由原廠人員進行車輛狀況鑑定，並且供額外保固，雖然售價會比一般坊間中古車相對較高，但是能夠安心確保車況，同時可以享有原廠保固服務。
至於在台灣地區，則會透過位於台北的徠卡之家，由徠卡專家針對個人使用需求提供建議，協助消費者選擇適合自己的官方認證二手徠卡相機，或是鏡頭配件。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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