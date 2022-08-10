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摺疊手機大亂鬥！小米MIX Fold 2明天登場尬三星

聯合新聞網／ 楊又肇

更新：預計同步亮相的新品還包含12.4吋的小米平板5 Pro，以及新款入耳式真無線耳機小米Buds 4 Pro，另外在Redmi品牌則會推出換上Snapdragon 8+Gen 1處理器的K50至尊版。

在日前確定小米執行長雷軍將在8月11日晚間7點舉辦年度演講後，小米稍早確定將於當天正式揭曉新款螢幕可凹折手機—小米MIX Fold 2，並且標榜突破可凹折螢幕的最後一里路。

依照先前消息，小米MIX Fold 2將重新調整內外螢幕顯示比例，其中外部螢幕解析度將調整為2520 x 1080、21:9顯示比例設計，藉此符合一般智慧型手機使用螢幕規格。至於內部螢幕則採8吋、2.5K解析度的LTPO螢幕設計，同時將在內外螢幕的畫面更新率均採120Hz規格。

而處理器則預期採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1，搭配12GB記憶體，相機部分則將搭載5000萬畫素主鏡頭，可能配置小米自行研發的影像晶片C1或C2，另外也可能加上與徠卡合作鏡片技術。

除了預計揭曉小米MIX Fold 2，屆時也可能同步揭曉新版MI UI，以及先前宣佈投入打造的電動車發展進度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold 520

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