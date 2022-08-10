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三星發表會今晚登場！Galaxy Z Fold4改善這處、4新品傳聞一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
荷蘭亞馬遜意外曝光Galaxy Z Fold4商品頁面，將有幻影黑、米色與灰綠可挑選。（翻攝自9to5google）
荷蘭亞馬遜意外曝光Galaxy Z Fold4商品頁面，將有幻影黑、米色與灰綠可挑選。（翻攝自9to5google

三星（SamSung）將於今日（8月10日）晚上9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會線上直播，從預告主視覺可看出Galaxy Z Flip4將會是此次發表會重點，網路也意外外洩另一款摺疊手機Galaxy Z Fold 4商品頁面和實機照。《聯合新聞網》整理這次可能會推出的新產品資訊。

三星將於8月10日晚上9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會線上直播。（翻攝自三星YouTube）
三星將於8月10日晚上9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會線上直播。（翻攝自三星YouTube）

Galaxy Z Fold4 鏡頭升級、s pen保護殼改善

外媒報導，有網友發現荷蘭亞馬遜網站（現已刪除）意外曝光商品頁面，可見「左右翻摺」的Galaxy Z Flip4外部為6.2吋AMOLED螢幕，內部為7.6吋可摺式AMOLED螢幕，2塊螢幕皆支援120Hz，左側的鉸鏈模組比前代更窄，也傳出將有新的鉸鏈模組設計，讓內部螢幕摺痕較為不明顯。

荷蘭亞馬遜意外曝光Galaxy Z Fold4商品頁面。（翻攝自9to5google）
荷蘭亞馬遜意外曝光Galaxy Z Fold4商品頁面。（翻攝自9to5google

去年Galaxy Z Fold3附s pen收納筆的保護殼雖然方便，但有外媒實測螢幕展開後，左側外部背蓋會「飄來飄去」，導致無法好好握取手機，似乎也在這次改善。商品照看出Galaxy Z Fold4的外殼重新打造，其中s pen原本僅有黑色款，這次和保護殼、手機為同一色系（綠色）搭配，推測可能會出與手機相對應顏色的s pen。

外媒實測前代Galaxy Z Fold3的保護殼在翻轉後，左側背蓋部分會「飄來飄去」，造成使用不便。（翻攝自9to5google）
外媒實測前代Galaxy Z Fold3的保護殼在翻轉後，左側背蓋部分會「飄來飄去」，造成使用不便。（翻攝自9to5google

荷蘭亞馬遜意外曝光Galaxy Z Fold4商品頁面，該款保護殼似乎重新打造，不會像前代一樣外殼翻開後「飄來標去」。（翻攝自9to5google）
荷蘭亞馬遜意外曝光Galaxy Z Fold4商品頁面，該款保護殼似乎重新打造，不會像前代一樣外殼翻開後「飄來標去」。（翻攝自9to5google

該款手機畫素搭載Snadragon 8+ Gen 1處理器，比Galaxy S22系列效能更好；電池容量為4400 mAh和25W的快速充電；主鏡頭升級至5000萬畫素、1200萬畫素超廣角鏡頭、望遠鏡頭也有1200萬畫素和3x變焦能力，裡頭的螢幕下鏡頭也升至1600萬。

顏色則可能出現幻影黑、米色與灰綠3色可挑選，並有12GB記憶體搭配256GB或512GB儲存空間，並多了128GB版本，如此一來「入門」的128GB價格可能將更便宜一些。

網路曝光疑似Galaxy Z Fold4的實機照。（翻攝自9to5google）
網路曝光疑似Galaxy Z Fold4的實機照。（翻攝自9to5google

可見Galaxy Z Fold4（左）雖然外型與前代（右）無太大差異，但長寬比例還是有些不同。（翻攝自UniverseIce推特）
可見Galaxy Z Fold4（左）雖然外型與前代（右）無太大差異，但長寬比例還是有些不同。（翻攝自UniverseIce推特）

Galaxy Z Flip4 處理器升級、鏡頭與前代相同

Galaxy Z Flip4則與Flip3相差不遠，處理器升級至Snadragon 8+ Gen 1，也是今年安卓手機中性能最好的處理器；鏡頭則與前代相同，維持2顆1200萬畫素鏡頭和1000萬畫素前置鏡頭。

電池容量也從前一代的3300mAh升至3700mAh；顏色部分將有石墨黑、藍色、玫瑰金與淺紫4色；也會提供128GB和256GB版本。兩款手機都有望在最近展開預購，9月正式開賣。

網路曝光疑似Galaxy Z Flipd4的實機照。（翻攝自9to5google）
網路曝光疑似Galaxy Z Flipd4的實機照。（翻攝自9to5google

Galaxy Z Flipd4將有4種顏色可挑選。（翻攝自9to5google）
Galaxy Z Flipd4將有4種顏色可挑選。（翻攝自9to5google

Galaxy Watch 5內建體溫感應器、Pro版續航驚人

外傳將有Galaxy Watch 5及Galaxy Watch 5 Pro，皆搭載1.36吋AMOLED藍寶石螢幕，也取消實體錶圈設計，除了基本的測心率、量血壓、心電圖及血氧感應器外，Galaxy Watch 5系列有望內建體溫感應器，充電器也從前代的5W提升至10W。

Galaxy Watch 5傳出將改為Type-C接頭，並有40mm和44mm版本，各搭載1.19吋、1.36吋AMOLED螢幕，2款都全面提升電池容量，40mm配備284mAh、44mm為410mAh，處理器仍與前代相同，為Exynos W920晶片。據傳該款除了有基本黑色、銀色和白色外，還有淡藍色和紫色可挑選。

Galaxy Watch 5系列有望內建體溫感應器，該款除了有基本黑色、銀色和白色外，還有淡藍色和紫色可挑選。（翻攝自DahodianTechie推特）
Galaxy Watch 5系列有望內建體溫感應器，該款除了有基本黑色、銀色和白色外，還有淡藍色和紫色可挑選。（翻攝自DahodianTechie推特）

Galaxy Watch 5 Pro僅會有45mm版本，搭載1.36吋AMOLED螢幕，電池容量為572mAh，續航力可達到3天。外流的渲染圖顯示，Pro版本將更堅固和耐刮，並配備鈦金屬錶殼，整體更輕巧，適合戶外活動，似乎要迎戰傳聞中的Apple Watch，該款顏色僅有黑色和灰色。

Galaxy Watch 5 Pro僅會有45mm版本，電池容量為572mAh，續航力可達到3天。（翻攝自DahodianTechie推特）
Galaxy Watch 5 Pro僅會有45mm版本，電池容量為572mAh，續航力可達到3天。（翻攝自DahodianTechie推特）

Galaxy Buds Pro 2 比前代漲價30美元

此次發表會將同步亮相無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro 2，具備IPX7防水功能、主動降噪、360度環繞聲體驗及通透模式，續航力一次充電可使用8小時，搭配充電盒可有29小時的聆聽時間，但沒有無線充電技術。該耳機支援最新的藍牙5.3技術，能提高安全性、連結更迅速。

Galaxy Buds Pro 2搭載新的10mm和5.3mm驅動單元，可提升音質與清晰度。並有灰色、白色及紫色3色選擇。外傳定價229.99美元，比前代199.99美元要高了30美元。若對照台灣官網的前代耳機定價6990元，2代換算成台幣約為6900元的價格似乎差不多。

Galaxy Buds Pro 2支援藍牙5.3技術，顏色部分還有紫色可供選擇。（翻攝自mysmartprice）
Galaxy Buds Pro 2支援藍牙5.3技術，顏色部分還有紫色可供選擇。（翻攝自mysmartprice

Galaxy Buds Pro 2搭載新的10mm和5.3mm驅動單元，可提升音質與清晰度。圖為黑色款Galaxy Buds Pro 2。（翻攝自mysmartprice）
Galaxy Buds Pro 2搭載新的10mm和5.3mm驅動單元，可提升音質與清晰度。圖為黑色款Galaxy Buds Pro 2。（翻攝自mysmartprice

Fold 128GB 256GB 直播

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