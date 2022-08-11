醜瀏海福音！ iOS 16讓iPhone電池百分比顯示功能回來了

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
iOS 16 Beta 5版本將重新設計讓電池百分比也能顯示在狀態列上。 圖擷自MacRumors
iOS 16 Beta 5版本將重新設計讓電池百分比也能顯示在狀態列上。 圖擷自MacRumors

iPhone X、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13 等具有Face ID臉部辨識的機型因為狀態列空間小，所以當我們想要查看電池百分比時，必須開啟「控制中心」才會看到。

然而據外媒報導，更新到iOS 16 beta 5之後，Apple蘋果重新設計讓電池百分比也能顯示在狀態列上，讓我們快速知道電池剩餘量。

在iOS 16裡，只要開啟iPhone電池設定的「電池百分比」顯示，右上角的電池符號就會顯示電池剩餘量。

這樣的設計不只能在狀態列顯示電池百分比，還能顯示手機訊號和Wi-Fi連線狀態。

這項全新的電池百分比顯示是首次出現在iOS 16 beta 5裡，但無法確定的是未來iOS 16正式版會不會推出這項設計，只能等到9月正式釋出iOS 16更新後才會揭曉。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，https://3c.yipee.cc/206113/聯合新聞網獲授權轉載。》

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