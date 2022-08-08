最平價iPad 10渲染圖曝光！保留「祖傳Home鍵」移除這處 9改變一次看
蘋果（Apple）最平價的平板電腦iPad 9從2021年9月推出至今將滿1年，外界也好奇它何時會推出新款、未來的長相是否和其他iPad系列相同。日前有外媒曝光第10代iPad（iPad 10）的CAD（電腦輔助設計）渲染圖，仍保留「祖傳Home鍵」，但還是有一些些的變化，也被猜測有望在今年9月的蘋果秋季發表會或是稍晚10月突襲推出。《聯合新聞網》也整理9個iPad 10可能改變的方向。
1.外框一樣粗、邊框更圓潤
iPad 10的邊框與跟iPad 9相比相差不遠，黑邊一樣「很大條」，不過邊角似乎向其他iPad系列看齊，變得更圓潤。
2.保留Home鍵
iPad 10仍然保留傳統，留住「祖傳Home鍵」，並有Touch ID功能，這對於只剩Face ID和直接輸入密碼功能的iPad Pro來說可真的羨慕不已。
3.螢幕尺寸傳變得變更大更薄
外媒爆料，iPad 10尺寸會在248.62 x 179.50 x 6.98 mm，與iPad 250.6 x 174.1 x7.5 mm比起來變得更寬、更薄，因此iPad 10螢幕尺寸可能會落在10.5或10.9吋，iPad 9為10.2吋。
4.處理器升級
iPad 10將採用A14晶片，與iPhone 12相同。iPad 9則為A13晶片。
5.可能配備Type-C
據外媒曝光的渲染圖顯示，iPad 10的接孔部分用紅色標明，意義不明，但iPad系列僅剩平價的iPad仍為Lightning接頭，故若換成Type-C接頭或許也不意外。
6.支援5G網路
平價的iPad 9僅支援4G LTE，也是唯一尚未支援5G網路，iPad 10有望與其他iPad系列一樣升級支援5G。
7.3.5mm耳機孔消失
原本iPad 9還有罕見的3.5mm耳機接孔，這次從渲染圖可看出，iPad 10恐怕要跟它說拜拜了。
8.鏡頭變凸
iPad 10背後將搭載1顆主鏡頭，另外配置閃光燈，整個相機模組也和iPad 9不同，變得更凸起了。
9. 4開孔有4揚聲器？
渲染圖看出iPad 10的頂部和底部各有2個揚聲器，若真的為上下共4揚聲器並各自有震動單元，iPad Pro配置相同，不過，iPad Air 5也是上下各有2個開孔，但僅配置雙揚聲器震動單元，也許會跟iPad Air 5相同。
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