新玩意？OPPO在泰推出Reno 8Z…其實是Reno 7Z重新設計外觀
OPPO稍早於泰國市場推出Reno 8系列手機，同時也宣布推出名為Reno 8Z的新款手機，但實際上是以上半年推出的Reno 7Z重新打造外觀。
從硬體規格來看，Reno 8Z與Reno 7Z均採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，配置6.4吋、Full HD+解析度，並且支援60Hz畫面更新率的AMOLED顯示螢幕，支援螢幕下指紋識別，記憶體同樣配置8GB，而儲存容量則是128GB，電池容量則是4500mAh，一樣支援33W SUPERVOOC有線快充。
而相機一樣分別搭載開孔式設計、支援HDR人像拍攝的1600萬畫素視訊鏡頭，搭配可透過演算法組成1億畫素影像的6400萬畫素廣角鏡頭，以及包含200萬畫素景深鏡頭，並且對應自然美顏與散景模擬效果的「光斑人像拍照」拍攝效果，另外也搭載一組可對應4公分近拍的200萬畫素微距鏡頭。
至於作業系統則採用ColorOS 12.1，同樣以Android 12為基礎打造，與Reno 7Z最大差異則是在背蓋採用類似Reno 8系列機種的設計。
Reno 8Z預計在8月14日正式於泰國市場銷售，建議售價為12990泰銖，約為新台幣10800元，目前不確定是否會引進台灣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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