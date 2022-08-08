OnePlus 10T登場！沒有靜音鍵、支援150W有線快充
一加 (OnePlus)稍早宣布針對中國以外市場推出新款OnePlus 10T，基本上沿用上半年在中國市場推出的一加10 Pro外型設計，但也將系列機種過往搭載的靜音撥鍵取消，導致新機僅能透過軟體介面形式開啟或關閉靜音。
整體來看，OnePlus 10T與一加10 Pro十分相似，但框體採用塑膠材質，而背蓋則是採AG玻璃設計，分別提供黑色與青色，螢幕則採6.7吋Full HD+解析度與120Hz畫面更新率規格設計，支援螢幕下指紋識別。
處理器則採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1，分別提供8GB或16GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池則是4800mAh容量，支援150W有線快充，但部分地區則會限制在125W，同時標榜會以保護電池原則下加快充電效率。
相機部分，OnePlus 10T分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配以支援光學防震、採Sony IMX766感光元件設計的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。
而建議售價方面，OnePlus 10T將以649美金起跳價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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