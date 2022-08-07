這款Xbox手把「有聲音」只送不賣 紅色外觀超吸睛

距離9月蘋果（Apple）秋季發表會剩下1個月，愈來愈多的iPhone消息曝光，外媒報導，部落客爆料iPhone 14系列的顏色訊息，其中iPhone 14 Pro將出紫色，並有設計師畫出該色的渲染圖，沒想到有實機現身，比畫出來的圖還更美，似乎跟三星Galaxy S22的幻夜紫有得拚！

2022-08-07 10:00