這款Xbox手把「有聲音」只送不賣 紅色外觀超吸睛
微軟宣布與新視鏡唱片 (Interscope Records)合作，同時慶祝由詞曲作家benny blanco、說唱歌手史努比狗狗 (Snoop Dogg)，以及BTS成員Jung Kook、Jin、Jimin、V合作單曲《Bad Decisions》發行，打造一款內建揚聲器的Xbox無線控制器「Singing Controller」。
「Singing Controller」以醒目的紅色作為主要配色，藉由按鍵啟動，即可透過背面的白色揚聲器播放歌曲。
而此款無線控制器並未計畫作為正式商品銷售，而是作為透過Xbox官方Twitter帳號舉辦活動的抽選贈品，其中更包含可在《極限競速：地平線5》中使用的新車「1971 Meyers Manx」。
在此之前，微軟也曾打造多款主題Xbox遊戲主機，並且作為活動抽選贈品，藉此吸引粉絲互動。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 比「仙氣紫」更美！iPhone 14 Pro實機曝真實新色 想PK三星幻夜紫？
▪ 蘋果台灣BTS方案「轉賣」AirPods 2好賺嗎？一圖看懂
▪ Zenfone 9變「發光磚頭」陷災情 Asus霸氣要他們做這件事
▪ 【周報】正妹IG被盜遭勒索天價該怎辦？
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言