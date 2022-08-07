這款Xbox手把「有聲音」只送不賣 紅色外觀超吸睛

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聯合新聞網／ 楊又肇

微軟宣布與新視鏡唱片 (Interscope Records)合作，同時慶祝由詞曲作家benny blanco、說唱歌手史努比狗狗 (Snoop Dogg)，以及BTS成員Jung Kook、Jin、Jimin、V合作單曲《Bad Decisions》發行，打造一款內建揚聲器的Xbox無線控制器「Singing Controller」。

「Singing Controller」以醒目的紅色作為主要配色，藉由按鍵啟動，即可透過背面的白色揚聲器播放歌曲。

而此款無線控制器並未計畫作為正式商品銷售，而是作為透過Xbox官方Twitter帳號舉辦活動的抽選贈品，其中更包含可在《極限競速：地平線5》中使用的新車「1971 Meyers Manx」。

在此之前，微軟也曾打造多款主題Xbox遊戲主機，並且作為活動抽選贈品，藉此吸引粉絲互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

畫作 狗狗

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