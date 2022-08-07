標準款Apple Watch 8外型同舊款 這一款恐減少配色選項
日前有不少消息指稱，蘋果將於Apple Watch Series 8新增錶面加大的Pro款式設計，並且提高戶外環境防護能力，讓使用者能在進行極限運動時安心配戴，而在標準款設計則預期會沿用Apple Watch Series 7的外型設計，依然區分41mm規格與45mm規格。
就稍早傳聞所稱，標準款Apple Watch Series 8將會維持與Apple Watch Series 7相同的外觀、框體設計，一樣提供不鏽鋼與鋁合金材質版本，但不再提供更耐用的鈦合金材質版本，其定位將由預計推出的Pro款式取代。
而加上過往推出的Apple Watch SE、標準款設計，以及提供更大錶面、對應戶外環境使用情境強化防護設計的Pro款式，意味蘋果將能藉由更明顯規格劃分吸引不同消費族群。
至於Apple Watch Series 8預期從8月進入量產，鋁合金材質版本將提供午夜色、星光色、銀色與(PRODUCT)RED紅色款式，而不鏽鋼材質版本則區分銀色與石墨色，整體配色選項可能會比Apple Watch Series 7少一些。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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