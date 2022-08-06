確定了！2022年款Motorola Razr將在8/11公布具體細節

原訂在8月2日晚間揭曉的2022年款Motorola Razr螢幕可凹折手機，因故臨時取消對外發表之後，稍早再次透露將在8月11日公布具體細節。

不過，Morotola目前已經對外揭曉此款新機具體外貌，其中更透露採用第三代星軌準鏡面折疊螢幕，標榜讓螢幕折痕更平坦、折起來更加無縫，同時也提高整體耐用性，折合機構更透過122組零件構成，支援多角度懸停，讓手機使用模式可以更多元。

而整體設計，2022年款Motorola Razr主要維持過往機種設計模式，同樣採上下直向凹折，並且強化更多使用體驗。

除了2022年款Motorola Razr，Motorola預期也將同步揭曉新款X30 Pro旗艦手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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