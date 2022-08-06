傳暴雪娛樂與網易遊戲意見分歧 「Orbis」手機遊戲專案取消
彭博新聞指稱，暴雪娛樂與網易遊戲費時4年開發、以「Orbis」為代稱的手機遊戲專案，最終因故取消。
依照說明，此款以「Orbis」代稱的手機遊戲，將採類似《Pokémon GO》的遊玩模式，結合擴增實境方式，讓玩家能在真實世界體驗遊戲。
而網易遊戲與暴雪娛樂均未針對相關報導進行回應，因此無法確認雙方內部是否投入此款遊戲開發，以及後來取消原因。但相關說法指稱，取消此款遊戲開發原因，與動視暴雪、網易遊戲意見分歧有關。
在此之前，暴雪娛樂揭曉《魔獸世界》首款手機遊戲，確定以《魔獸兵團》 (Warcraft Arclight Rumble)為稱，並且以動作策略遊戲呈現，預計在今年下半年登上Android及iOS平台。而更早之前，則是與網易遊戲合作打造《暗黑破壞神：永生不朽》手機遊戲，並且創造顯著營收。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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