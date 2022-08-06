傳暴雪娛樂與網易遊戲意見分歧 「Orbis」手機遊戲專案取消

華碩（Asus）上（7）月28日推出Zenfone 9，其2顆有如《小小兵》大眼睛的鏡頭讓人吸睛外，「側邊指紋辨識（ZenTouch）」除了可解鎖外，還能滑動網頁頁面被讚神功能，不料日前有數名網友疑似購買到Zenfone 9「機王」，出現不同問題，讓網友直呼「石頭機嗎」，不過Asus也火速做出因應方式。

2022-08-04 15:38