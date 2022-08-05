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傳三星新款螢幕可凹折手機名稱僅保留「Galaxy Fold」與「Galaxy Flip」的命名方式

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，三星預計在Unpacked 2022活動揭曉的新款螢幕可凹折手機，名稱將不再使用字母「Z」，僅保留「Galaxy Fold」與「Galaxy Flip」的命名方式。

而這樣的調整之下，意味今年即將揭曉的新款螢幕可凹折手機，將以Galaxy Fold 4及Galaxy Flip 4為稱。

不過，目前此說法並未有足夠佐證支撐，同時先前許多曝光內容均顯示三星仍維持使用「Galaxy Z Fold」與「Galaxy Z Flip」的命名方式，因此具體細節還是要等三星官方正式揭曉新機才能確認。

在此之前，三星曾說明在名稱中加入「Z」，主要是為了凸顯手機對應螢幕凹折使用模式，藉此與一般Galaxy品牌手機產品定位區隔。

至於在近期說法中，則是指出三星預計推出的兩款螢幕可凹折手機，都會採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，同時將針對可凹折螢幕設計強化，包含提高耐用度、讓凹痕處變得更不明顯，另外也預期強化相機拍攝效果，甚至藉由增加電池容量，讓整體電力續航時間延長。

但在外型設計部分，兩款手機都會延續去年推出的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3使用形式，但預期螢幕畫面更新率都會支援120Hz。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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