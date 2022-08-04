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Zenfone 9變「發光磚頭」陷災情 Asus霸氣要他們做這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
Zenfone 9的「側邊指紋辨識」除了可解鎖外，還能滑動網頁頁面，被讚神功能。（翻攝自ZenFone 9官網）
Zenfone 9的「側邊指紋辨識」除了可解鎖外，還能滑動網頁頁面，被讚神功能。（翻攝自ZenFone 9官網）

華碩（Asus）上（7）月28日推出Zenfone 9，其2顆有如《小小兵》大眼睛的鏡頭讓人吸睛外，「側邊指紋辨識（ZenTouch）」除了可解鎖外，還能滑動網頁頁面，被讚神功能，不料日前有數名網友疑似購買到Zenfone 9「機王」，出現不同問題，讓網友直呼「石頭機嗎」，不過Asus也火速做出因應方式。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版表示，看到購買Zenfone 9的民眾將機子開機，沒想到卻卡在一開始的歡迎畫面，重新開機仍一樣卡住，自嘲「台灣第一支機王紀錄」；另一名網友也有相同災情，「不斷Loading，沒開機，連續按壓電源鍵15秒也無法關機，得到會發光的磚頭。」詢問Asus客服後，對方很阿莎力地表示「直接退貨就好」，讓他再火速下訂相同機種，「就讓我看看會不會又一支（機王）。」

一名網友購買Zenfone 9，沒想到卡在開機畫面動彈不得，試圖重開機也沒用。（翻攝自米爸愛玩YouTube頻道）
一名網友購買Zenfone 9，沒想到卡在開機畫面動彈不得，試圖重開機也沒用。（翻攝自米爸愛玩YouTube頻道）

第三名網友則哀號說，購買16GB的Zenfone 9後使用1小時，發現相機霧霧的，以為是自身操作問題，「仔細看主鏡頭，居然起霧了，請問這樣算機王嗎？只有退貨一條路嗎？」引來網友直指「你不趕快退貨就變人為了」、「哇，這機中之龍啊」、「白內障特仕版」、「推勇者買首發」、「才剛上市就第幾篇了啊…好意思說品質有變好。」、「華碩品質真的從不讓我失望」、「已滅火，感恩！」

除了Asus客服霸氣請用戶直接退貨外，也有網友出面緩頰，表示自己購買的Zenfone 9使用皆正常，「華碩的品質不是一百台（中）一百台都沒問題，但良率仍屬前段班，這種個案只能作為參考，華碩的售後服務質量（品質）還是高的，會負責到底。」

一名網友購買Zenfone 9，出現主鏡頭起霧的問題，詢問網友自己是不是買到機王了。（翻攝自PTT）
一名網友購買Zenfone 9，出現主鏡頭起霧的問題，詢問網友自己是不是買到機王了。（翻攝自PTT

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