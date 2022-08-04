他換新機「不要三星」卻遇蘋果尷尬1件事 網友仍一面倒挑它

下半年各大廠新機盡出，手機種類多元更難挑選，一名網友表示，日前使用三星（Samsung）手機S20+出現問題，想告別三星迎接蘋果（Apple），但又發現9月出的蘋果新機「要用三星的螢幕，我有點怕」，詢問網友引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的mobilecomm版表示，日前使用三星手機S20+，但過保後4個月就出現「螢幕一條線」的問題，因此規畫買25K至30K的新手機，用途在看YouTube、聽音樂、拍照，另外期盼手機撐久一點，「過保後還能繼續使用」，並提到「不要三星」，想轉換至蘋果陣營，但話鋒一轉提到蘋果iPhone 14可能採用三星提供的OLED面板，讓他直呼「有點怕」，猶豫該買蘋果還是安卓的非三星手機。

該文引起網友不少討論，多數網友仍推薦蘋果iPhone 14系列手機，「建議還是蘋果，如果你是對3C有興趣的人，換蘋果不會有陣痛。」、「我蘋果只用過3支手機iPhone 4、5s、7 Plus，現在手裡還是iPhone 7 Plus，沒一支用壞的。」、「蘋果過保存活機率大些」、「iPhone不用考慮，尤其幫家人攝影，手機玩個一週就習慣了。」、「蘋果一直都用三星的螢幕啊」、「再厲害的安卓手機還是輸iPhone」。

網友幾乎一面倒推薦，換新手機還是選擇iPhone 14系列。圖為網傳爆料的iPhone 14 Pro系列外觀。（翻攝自theapplehub推特）

但也有人持不同意見，認為「接下來Snapdragon 8+ gen 1（處理器）的安卓機都可以」、「我反而覺得安卓跟iOS差很多，建議自己真的能接受iOS的使用邏輯再說（買）。」、「10月可能有Pixel 7」、「高階安卓有多好用其實大家都知道，就是有的沒的小毛病機王太多。」、「小米11 Ultra還不錯。現在手機規格系統都完善了，應該是要選你習慣哪邊系統。」

三星摺疊手機Galaxy Z Fold3（見圖）銷售量佳，下周8月10日預料將推出新款Galaxy Z Fold4手機。（翻攝自三星官網）

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