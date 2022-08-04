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蘋果野心超大！將推免密碼登錄功能 目標吃下這些陣營

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果將取消密碼登錄的功能，不透過設定密碼，而是改以指紋或臉部辨識登入，免輸入文字密碼。圖擷自Passkeys Overview - Apple Developer
蘋果將取消密碼登錄的功能，不透過設定密碼，而是改以指紋或臉部辨識登入，免輸入文字密碼。圖擷自Passkeys Overview - Apple Developer

科技專家們從有數位裝置以來，便不斷提醒設定安全密碼相當重要。但最近傳出蘋果（Apple）將取消密碼登錄的功能，不透過設定密碼，而是改以指紋或臉部辨識，取代設定密碼，免除用戶需要記憶或忘記密碼的麻煩。

根據《太陽報》報導，蘋果可能在今年底推出 iPhone 的 iOS 16和適用於 Mac 的 macOS Ventura使用「免密碼登入」的功能，預計9月iOS 16將會和傳聞中的iPhone 14一起推出，這項「免密碼登入」的新系統名為「Passkeys」，使用的會是金鑰，而不是註冊密碼登入網站。

屆時僅需透過 iPhone 或 Mac上的指紋或臉部辨識進行身份驗證，登入速度一樣快，且不像文字密碼可能會有被破解的風險，網路釣魚欺騙的方式也因此難以成功。

而蘋果所推出的Passkeys」最終目的是希望可以在非蘋果產品上也能運作，包含Windows筆電與Android手機，微軟與Google多年來也一直在開發無密碼系統。目前iOS 16正在進行公開測試，將於9月上線，一但使用這套系統將可免於駭客攻擊。

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