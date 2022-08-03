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全球智能手機出貨量連四季下降 IDC：主要原因來自中國市場

集微網／ 集微網

集微網消息，根據數據機搆IDC報告顯示，2022年第2季全球智能手機出貨量同比下降8.7%，該季出貨量降至2.86億台，比預期減少3.5%。此次是全球智能手機出貨量連四季下降。

同樣，Canalys在8月1日發佈報告表示，2022年第二季度全球智能手機出貨量是2020年第二季度後的季度最低點。

IDC全球研究總監Nabila Popal表示，原始設備製造商已經削減了今年下半年的訂單，其中國供應商的削減幅度最大。預計部分地區的需求會在年底開始回升，但2022年智能手機市場出貨預期勢必下調。IDC認為，目前各項數據的下降不是需求消失，而是被提前了。

從區域的角度來看，2022年第2季降低最明顯的部分是中東歐。由於俄烏戰爭的持續影響，烏尅蘭第二季出貨量同比下降36.5%。從數量上看，全球智能手機出貨量的下滑主要來自中國，中國第二季出貨量同比下降14.3%。

盡管行業景氣下脩，2022年第2季供應商的排位沒有太大改變。三星以21.8%的市場佔比穩居第一，蘋果以15.6%的市場佔比位居第二，而小米以13.8%的市場佔比位居第三，並縮小了差距。

（校對/趙月）

俄烏戰爭 中東

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