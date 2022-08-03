大掃除挖出23年前「蘋果神機」 內行曝價值搭這2配備賣更高

許多人在家大掃除時，都曾挖出令人驚喜的老物。日前一名網友在整理家裡時，翻出一台體積超大的舊款蘋果電腦，好奇詢問網友們「這個會有人收嗎？」，有內行人一眼認出該台電腦型號就是「Power Mac G3」，特殊的外型也被網友戲稱是「洗衣籃」，因此眾人勸他別輕易丟掉，在拍賣網站上或許能賣個好價錢。

該名網友在Dcard上以「老蘋果會有人要嗎？」為題發文，他表示在家大掃除時，翻出一台骨董級的蘋果電腦和螢幕，並附上一張照片。圖中可見電腦上布滿厚重的灰塵，機體外型採用天藍色配上白色，稍微透明的材質可隱約看見機殼內的結構，與現今的蘋果電腦設計相差甚遠，便讓原po很好奇「會有人要嗎？」。

文章曝光，引發網友們熱議，「沒看文案以為是洗衣籃」、「太Q了吧，感覺好圓潤」。另外，有內行網友也曝料這台骨董電腦的真正價值，「能開機的話，這台不便宜欸」、「這應該是PowerMac G3，整理乾淨後，可以丟到亞馬遜或ebay 賣，看保存情況大概可以賣2000～4000台幣，如果有鍵盤滑鼠，還能開機使用，可以賣更高」、「擦乾淨，應該很有收藏價值」。最後，原Po也聽取大家的建議，決定將這台骨董電腦留下來。

商品推薦