波洛西來台害的？Motorola新機發表會1句話取消 台網友笑拋「哈囉摸頭」

摩托羅拉（Motorola）正面對決三星（Samsung）的折疊手機，原預定昨（2）日晚上7點半發表摺疊手機「razr 2022」和擁2億畫素鏡頭的「X30 Pro」，不料發表前2小時突宣布「因故取消」，並未詳細告知原因，引起中國大陸和台灣網友討論，兩邊的反應雖然「差很大」，但都懷疑跟美國眾議院議長波洛西來台有關。

摩托羅拉手機影片還貼出8月2日晚上7點半有新品發表會訊息，不料當天下午卻臨時取消。（翻攝自摩托羅拉手機新浪微博）

有鑑於三星摺疊手機Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4將於8月10日登場，摩托羅拉不讓三星專美於前，「提早一周」於8月2日晚上7點半發表，當天早上11點還在官方微博放送Motorola razr 2022宣傳影片，提到晚上7點半將有新品發表會，並稱「以同一種姿態，開啟折疊新時代。」似乎對三星展開直球對決。

不料當天約下午5點時，聯想中國手機業務部總經理陳勁在微博突宣布晚上7點半的Motorola新品發布會「因故取消」，未詳細說明真正原因，並提到後續新資訊「繼續關注moto各官方平台」，引起熱議。大陸網友猜測跟美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）來台有關，紛紛表示「理解理解，保持期待。」、「開發布會吸引不了全網流量，改天吧。」、「嗐，碰到這事也沒辦法，品牌投入這麼多人力物力財力的，也怪不容易的。」

台灣PTT網友面對摩托羅拉臨時取消新品發表會，天外飛來一筆說出「哈囉，摸頭」，暗指波洛西引發的政治效應，該句發音也和以前經典廣告台詞「哈囉，Moto」類似，讓不少網友大笑「有笑有推」、「Hello、Hello還在嗎。」

聯想中國手機業務部總經理陳勁在微博突宣布晚上7點半的Motorola新品發布會「因故取消」，未詳細說明真正原因，網友猜測跟美國眾議院議長波洛西台有關。（翻攝自摩托羅拉手機新浪微博）

Motorola razr 2022傳將搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，為垂直翻蓋式的摺疊手機。主螢幕為6.67吋FHD+曲面螢幕，外螢幕為2.65吋；相機主鏡頭為5000萬畫素、前鏡頭為3200畫素，電池容量有3500mAh，手機重量為200克。

Motorola razr 2022傳將搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，為垂直翻蓋式的摺疊手機。主螢幕為6.67吋FHD+曲面螢幕，外螢幕為2.65吋。（翻攝自摩托羅拉手機新浪微博）

摩托羅拉手機微博貼出影片「razr 2022」和「X30 Pro」宣傳照，但8月2日當天網友仍無緣看到兩款新手機的實體外觀。（翻攝自摩托羅拉手機新浪微博）

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