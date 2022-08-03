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超多變！三星Galaxy Z Flip 4傳有71種配色組合 Galaxy Z Fold 4僅4款配色

聯合新聞網／ 楊又肇

日前確定Unpacked 2022將在8月10日展開，並且開放美國消費者預訂新機之後，更凸顯Galaxy Z Flip 4至少會有71種配色組合，而Galaxy Z Fold 4也如先前傳聞將推出淺褐色、灰色與幻影黑，另外也確定依然保留去年推行的綠色款式。

依照三星在官網及Samsung Care+頁面列出組合，顯示Galaxy Z Flip 4至少會有71種配色組合，其中標準配色就包含石墨黑、粉金、Bora紫與藍色，而客製化配色則包含綠色、海軍藍、紅色、黃色與白色，另外也包含黑色、銀色與金色三種框體配色，因此讓Galaxy Z Flip 4能產生更多配色款式。

至於Galaxy Z Fold 4就不像Galaxy Z Flip 4額外結合Bespoke配色組合方式，僅提供淺褐色、灰色與幻影黑，以及去年開始推行的綠色，至於Galaxy Watch 5的配色也會與Galaxy Z Fold 4相同。

而Galaxy Z Flip 4預期提供128GB、256GB兩種儲存容量規格，Galaxy Z Fold 4則會提供256GB、512GB儲存容量選項，但實際推行容量可能會依照市場而異，特定市場甚至僅提供128GB容量規格。

價格方面，三星有可能讓Galaxy Z Fold 4維持與Galaxy Z Fold 3相近價位，Galaxy Z Flip 4則可能為了吸引市場，或許將再次向下調整價格。

目前三星在美國展開新機預訂活動中，強調僅需在8月10以前登記個人姓名與電子郵件資料即可完成預訂，並且無須預先繳納任何費用，即便最終未決定購機也不會造成損失。

若預先訂購新款手機、手錶與耳機的話，將額外獲得200美元的購物金，預先訂購新款手機與手錶則可獲得150美元購物金，至於預先訂購新款手機與耳機則可獲得130美元購物金。至於單獨預訂新款手機的話，將可獲得能在三星官網購物使用的100美元購物金，預購新款手錶則可獲得50美元，而預購新款耳機則可獲得30美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fold 美國

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