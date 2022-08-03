尬Google眼鏡？小米推「米家眼鏡相機」學人類眼睛可變焦、紀錄前10秒畫面
小米稍早在其集資頁面上架一款名為「米家眼鏡相機」的頭戴裝置，並且以人民幣2499元價格進行集資，未來正式售價將以人民幣2699元銷售。
相較其他品牌所做的眼鏡設備，「米家眼鏡相機」顯得巨大許多，其中在鏡框左右兩側分別配置亮度可達1800 nits、峰值亮度達3000 nits，同時顯示密度可達3281 ppi，具備10000:1顯示對比的Sony micro LED顯示器，另一側則搭載5000萬畫素、f/1.8光圈、28mm焦段的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/3.4光圈、120mm焦段與光學防震設計的潛望式遠距鏡頭。
而拍攝功能除了可讓眼睛最遠對應15倍「變焦」之外，更支援高速相位對焦與人臉識別，另外也支援紀錄按下錄影按鍵以前10秒內的影片內容，讓使用者能輕易捕捉錯過畫面，同時也能透過頭戴形式紀錄更多第一人稱視角畫面。
而「米家眼鏡相機」採用Qualcomm Snapdragon處理器，但僅說明採8核心架構設計，並未特別說明是否為Snapdragon Spaces XR平台，主要用於處理即時翻譯、物件識別等應用，本身則搭載3GB記憶體與32GB儲存容量，另外也搭載雙頻Wi-Fi與藍牙5.0連接功能，電池容量則是1020mAh，支援10W磁吸充電。
由於外觀體型龐大，與多數業者朝向輕巧、一般眼鏡般的設計風格明顯不同，顯然會讓使用者在配戴「米家眼鏡相機」之後，可以有更多關注度，可能也就不用擔心是否會被偷拍，或是侵害隱私等問題。
另外，「米家眼鏡相機」也能依照配戴者需求選擇使用有度數的鏡片，同時機身重量約為100公克。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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