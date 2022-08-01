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有Pixel 7與Pixel 7 Pro還不夠！Google傳準備新Pixel手機

聯合新聞網／ 楊又肇

Google已經在今年的Google I/O 2022期間預告Pixel 7，以及Pixel 7 Pro，但從編碼內容所顯示代號項目，似乎顯示Google可能會準備推出另一款代號「Lynx」 (L10)的新款Pixel手機。

由開發者Kuba Wojciechowski從軟體挖掘到的代號項目，顯示Google除了準備推出新款Pixel 7與Pixel 7 Pro手機，還計劃推出一款代號「Lynx」 (L10)的新款Pixel手機。

此外，Kuba Wojciechowski更預期此款尚未確認正式名稱的手機，將採用與Pixel 7與Pixel 7 Pro相同的5000萬畫素相機鏡頭，並且採用三星ISOCELL GN1感光元，其他則包含採用6400萬畫素、Sony IMX787感光元件的長焦鏡頭，以及採1300萬畫素、Sony IMX712感光元件的前置視訊鏡頭。

目前還無法確認此款手機是否為Pixel 7衍生機種，或是先前傳聞中的Google螢幕可凹折手機。

至於在更早之前，市場曾傳出Google準備推出代號「Passport」的螢幕可凹折手機，原訂計畫在去年第四季問世，但後來似乎因故延後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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