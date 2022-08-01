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AMD Ryzen 7000系列處理器曝光 玩《鬼線：東京》沒問題

聯合新聞網／ 楊又肇

AMD在日前預告Ryzen 7000系列桌機處理器將於秋季登場，並且確認換上AM5插槽之後，稍早意外在官網資料意外透露將推出包含Ryzen 9 7950X、Ryzen 9 7900X，以及Ryzen 7 7700X與Ryzen 5 7600X，其中並未包含Ryzen 3規格款式。

其中Ryzen 9 7950X顯然就是AMD日前展示時採用16核心、32執行緒設計的處理器，而熱設計功耗可能會在170W，同時相比Intel推出的Core i9-12900K，強調可在《鬼線：東京》以5.25GHz運作時脈執行遊戲，並且維持穩定運算效能，而透過BLENDER軟體測試圖像渲染效率時，更比Core i9-12900K高出31%運算效能。

雖然AMD很快就將相關資料移除，但依然被VideoCardz等零組件相關媒體截圖報導，或許近期內就會對外公布相關細節。

依照先前說明，Ryzen 7000系列桌機處理器採用Zen 4架構設計，並且藉由Chiplet設計整合兩組運算核心，本身以台積電5nm製程打造，而在I/O控制DIE設計則是以台積電6nm製程打造，最高運作時脈則可達5GHz以上，每組核心將配置1MB L2快取記憶體，藉此讓單一執行緒運算效能可提升15%，更加入人工智慧運算輔助。

其他部分，則包含整合RDNA 2顯示架構，並且對應DDR5記憶體與PCIe 5.0連接埠。至於針腳設計則對應AM5插槽規格，總計對應1718組針腳，同時也從原本的PGA改為LGA設計，原生即可對應170W供電設計，並且相容過往對應AM4插槽的散熱器配件，因此可讓現有散熱器直接沿用至AM5插槽主機板。

連接能力方面，AM5插槽主機板最多可支援24組PCIe 5.0連接埠，以及總計14組對應20Gbps傳輸速率且相容USB-C設計的USB連接埠，本身也支援Wi-Fi 6E無線網路規格，以及最高4組HDMI 2.1或DisplayPort 2.0連接埠組合。

至於晶片組將依照對應規格區分X670E、X670與B650，其中從X670規格以上晶片組均可對應超頻，而B650則對應主流使用需求，而PCIe 5.0連接埠規格將成為標準設計，藉此推動PCIe 5.0連接埠設計應用產品生態。

AMD預計在今年秋季正式推出Ryzen 7000系列處理器，同時也將由華碩、華擎、BIOSTAR (映泰)、技嘉及微星推出首波對應主機板產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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