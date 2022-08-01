Razer推出換上光學矮軸的Deathstalker V2系列電競鍵盤，標榜更耐用、反應更快
Razer宣布推出新版Deathstalker V2系列，區分標準有線款DeathStalker V2，以及無線款DeathStalker V2 Pro，加上採緊湊排列佈局設計的DeathStalker V2 Pro TKL版本。
相較過去推出的DeathStalker採用薄膜式鍵盤設計，此次推出的DeathStalker V2系列換上機械式光學矮軸，藉此對應更耐用、反應更快，同時也能對應更好操作手感。
其中，標準有線款DeathStalker V2可選擇光學矮軸，或是敲打手感更清脆的鍵軸設計，並且標榜可對應7000萬次敲打使用壽命，按鍵佈局則採100%配置，右上角還提供可快速調整設定的滾輪。
而無線款DeathStalker V2 Pro則同樣可選擇不同鍵軸設計，本身也同樣採100%按鍵配置佈局，相比有線款則是增加無線連接使用模式，分別可透過2.4GHz無線頻段與HyperSpeed USB接收器連接，或是藉由藍牙方式連接最多三個裝置，而在透過HyperSpeed USB接收器連接使用情況下，最高可對應1000Hz操作反應率，以及低於1毫秒的延遲時間。
至於DeathStalker V2 Pro TKL版本則是對應電競使用需求打造，除了採80%緊湊排列佈局，本身也採用無線連接設計，理論上最長連接時間可達50小時，而DeathStalker V2 Pro則可對應40小時連接使用時間。
目前標準有線款DeathStalker V2建議售價為199.99美元，DeathStalker V2 Pro建議售價則是249.99美元，而DeathStalker V2 Pro TKL建議售價則是219.99美元，兩者都會在今年第三季上市，僅標準有線款DeathStalker V2已經進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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