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三星8月10日秀新機前…Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4多款配色曝光

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自91Mobiles網站)
▲(圖／擷自91Mobiles網站)

在三星確認將於8月10日藉由Unpacked 2022活動揭曉新款螢幕可凹折手機，以及新款穿戴裝置後，開始有越來越多新機傳聞曝光，其中自然也包含兩款螢幕可凹折手機的具體面貌。

其中，過去經常提前取得新機外觀宣傳圖像的@evleaks，以及91Mobiles網站均釋出疑似Galaxy Z Flip 4的具體外觀，而後者更釋出疑似Galaxy Z Fold 4的宣傳圖像。

在圖像內容中，顯示三星將在此次推出的Galaxy Z Flip 4加入更多粉系色彩，其中包含粉紫、粉藍與粉金配色，另外也包含用色較安全的黑色款式，至於Galaxy Z Fold 4則將提供灰色、黑色與金色，相比Galaxy Z Flip 4的色調則是更加深一點。

而兩款手機似乎並未加入去年重點推行的綠色款式，似乎會以其他色彩作為主打配色。

▲(圖／擷自91Mobiles網站)
▲(圖／擷自91Mobiles網站)

▲(圖／擷自91Mobiles網站)
▲(圖／擷自91Mobiles網站)

至於外型部分，兩款手機幾乎與前一款的設計相仿，但三星先前強調新一代螢幕可凹折手機將持續在顯示面板耐用性強化，同時中央凹痕也會變得更不明顯。而兩款手機是否會進一步在相機表現強化，暫時還無法確認，其中是否會在Galaxy Z Fold 4加入可收納S Pen的設計，或是維持另外收納的使用模式，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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