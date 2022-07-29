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蘋果台灣BTS方案開跑送AirPods 2！9QA一次看 他讚提早買仍「補送贈品」原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果台灣BTS教育方案28日開跑，活動到9月26日止，符合資格者可享教育價優惠，並能獲得AirPods 2。（翻攝自蘋果官網）
蘋果台灣BTS教育方案28日開跑，活動到9月26日止，符合資格者可享教育價優惠，並能獲得AirPods 2。（翻攝自蘋果官網）

改頭換面的M2版MacBook Air在7月25日於蘋果（Apple）官網開賣後，蘋果的BTS（Back to School）教育方案也接續在昨（28）日登場，至9月26日止。與先前爆料相同，除了符合身份的人購買指定蘋果產品可享教育價外，還能獲得AirPods 2耳機，並能補差價換AirPods 3或AirPods Pro，而美國的BTS方案則是送禮品卡。

PTT有網友發布消息後，不少網友哀號活動前已買蘋果產品，但仍驚訝事後還是「拿得到」AirPods 2，原來是有部分網友打電話給蘋果客服說明原因，「不囉嗦直接補送」，大讚蘋果阿莎力。《聯合新聞網》也整理台灣BTS方案相關QA帶你一次看。


從7月28日至9月26日止，於蘋果官網的教育商店網站購買，可選擇到台北2間直營店（信義A13與台北101）取貨。

蘋果在台灣的2間直營店位在北市的信義A13（見圖）與台北101。（翻攝自蘋果官網）
蘋果在台灣的2間直營店位在北市的信義A13（見圖）與台北101。（翻攝自蘋果官網）


．大專院校：

教職員、學生及子女目前就讀於公私立大專院校的代購家長

．中小學：

合格的在家教育人士、僱員、經由選舉或指定產生的現任董事會成員和家長會成員、

．任職於公立或私立、營利或非營利之幼稚園的職員

須在「UNiDAYS」平台進行資格審查，主要認證方式為個人的學校信箱，通過後才能進到教育價網頁購買。

須在「UNiDAYS」平台進行資格審查，通過後才能進到教育價網頁進行購買。（翻攝自PTT）
須在「UNiDAYS」平台進行資格審查，通過後才能進到教育價網頁進行購買。（翻攝自PTT


指定的蘋果產品可享教育價外，Apple Care+也有8折優惠，並能獲得AirPods 2耳機（價值4290元），可補差價換下列產品：

．AirPods 3（定價5990元／補差價1700元）

．AirPods Pro（定價7990元／補差價3700元）

蘋果台灣BTS教育方案送AirPods 2耳機（左起），並能補差價換AirPods 3或AirPods Pro。（翻攝自蘋果官網）
蘋果台灣BTS教育方案送AirPods 2耳機（左起），並能補差價換AirPods 3或AirPods Pro。（翻攝自蘋果官網）


不是，每個人最多拿2副AirPods。據蘋果官方規定，買指定Mac產品和iPad產品可各自獲得1副AirPods 2，換句話說，如果你買了2台iPad Air，也只能拿到1副AirPods 2，買了M2版MacBook Air和iPad Air，就能拿到2副AirPods 2。


符合教育價資格的購買者，可購買的數量如下：

．桌上型電腦：每年可購買1台

．Mac mini：每年可購買1台

．筆記型電腦：每年可購買1台

．iPad：每年可購買2台

．配件：每年可購買2個享有教育優惠的配件

不過，BTS方案與「一般」教育價資格的購買數量為分開計算，此次BTS方案限制購買數量如下：

．MacBook Air、MacBook Pro、iMac：限購買1台

．iPad Air、iPad Pro：限購買1台


．MacBook Air（M1版／M2版皆可）

．MacBook Pro（13吋、14吋、16吋）

．iMac 24吋

．iPad Air

．iPad Pro

第9代iPad、iPad mini、Mac Studio、Mac Pro和Mac mini「沒有」加入BTS方案。

蘋果台灣BTS教育方案28日開跑，包含MacBook Air、MacBook Pro、iMac、iPad Air及iPad Pro。（翻攝自蘋果官網）
蘋果台灣BTS教育方案28日開跑，包含MacBook Air、MacBook Pro、iMac、iPad Air及iPad Pro。（翻攝自蘋果官網）


．MacBook Air

M1版：2萬7800元起（定價為3萬900元起，省3100元）

M2版：3萬4900元起（定價為3萬7900元起，省3000元）

MacBook Air也加入台灣BTS方案。（翻攝自蘋果官網）
MacBook Air也加入台灣BTS方案。（翻攝自蘋果官網）

．MacBook Pro

13吋：3萬6900元起（定價為3萬9900元起，省3000元）

14吋：5萬5400元起（定價為5萬9900元起，省4500元）

16吋M1 Pro：6萬8900元起（定價為7萬4900元起，省6000元）

16吋M1 Max：9萬5900元起（定價為10萬4900元起，省9000元）

13吋MacBook Pro。（翻攝自蘋果官網）
13吋MacBook Pro。（翻攝自蘋果官網）

．iMac

3萬8400元起（定價為3萬9900元起，省1500元）

iMac 24吋。（翻攝自蘋果官網）
iMac 24吋。（翻攝自蘋果官網）

．iPad Air

1萬6400元起（定價為1萬7900元起，省1500元）

iPad Air 5。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5。（翻攝自蘋果官網）

．iPad Pro

11吋：2萬3400元起（定價為2萬4900元起，省1500元）

12.9吋：3萬1900元起（定價為3萬4900元起，省3000元）

iPad Pro。（翻攝自蘋果官網）
iPad Pro。（翻攝自蘋果官網）


有網友分享此次經驗，表示打給蘋果客服表達已在BTS前購買產品，仍然可拿到AirPods 2，「不囉嗦直接補送」，大讚蘋果阿莎力。


BTS方案也能與蘋果的「Apple Trade In」換購計畫一同使用。

蘋果官網只能針對「單項」產品分期，而BTS方案的商品通常都有2項，如iPad Air和贈送的AirPods，故不可使用分期付款。

除了至蘋果官網的線上教育商店購買外，信義A13及台北101的蘋果直營店也可以進行訂購，不過去（2021）年因疫情關係，只提供線上購物、直營店取貨，此次是否延續該規格，仍不清楚。

蘋果 AirPods iPad MacBook

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