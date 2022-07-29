Pixel Buds Pro動耳聽，加入主動降噪、強化新版Fast Pair功能

在Pixel 6a正式開放銷售之後，日前在Google I/O 2022同步亮相，並且在日前開放預購的Pixel Buds Pro也正式開放銷售，而筆者也取得市售版本進行簡單試聽。

Pixel Buds Pro基本上是以2019年推出的Pixel Buds為基礎，基本上維持相同外型設計，但是Pixel Buds Pro額外加入主動降噪功能，並且標榜透過自製處理器讓聲音處理更為流暢，同時也能讓主動降噪效果變得更好，更可透過長按耳機外側，即可快速切換主動降噪與環境音使用模式。

其中，主動降噪聲音表現不錯，但是在環境音使用模式下，在部分情況可能無法清楚傳遞外部聲音，主要還是作為可讓配戴者留意周遭突發狀況的功能，例如要清楚聽見他人說話聲音時，建議還是取下耳機較好。

▲以2019年推出的Pixel Buds為基礎打造，加上主動降噪功能

通話部分，則可配合骨傳導方式分析配戴者的下顎振動，配合波束成形麥克風、語音加速計，以及防風網罩，藉此降低環境吵雜或風切聲影響，讓通話品質維持清晰。

▲並未像Pixel Buds或Pixel Buds A系列真無線耳機透過耳翼設計強化支撐力道，但是可以藉由更輕便機身設計穩定配戴

操作手勢除了透過長按切換主動降噪或環境音模式，亦可藉由上下滑動等方式切換音量大小，或是切換上一首、下一首播放歌曲，以及暫停播放，另外也能透過「Ok,Google」聲控方式喚醒Google Assistant數位助理服務，藉此操作音樂播放，或是傳送簡訊等手機功能。

至於在配戴方面，Pixel Buds Pro僅透過入耳式耳塞與耳機本體作為支撐，並未像Pixel Buds或Pixel Buds A系列真無線耳機透過耳翼設計強化支撐力道，意味可以透過更簡單結構即可穩定配戴。另外，更可透過app調整主動降噪效果，同時也會藉由自動偵測配戴耳壓，讓使用者能維持配戴舒適感。

▲實際配戴不會有明顯負重感，更可透過名為Silent Seal的app調整主動降噪效果，同時也會藉由自動偵測配戴耳壓，讓使用者能維持配戴舒適感

▲使用上相當方便，更可在Android裝置、Chromebook之間切換使用

▲透過Fast Pair快速設定耳機

▲Pixel Buds Pro設定功能，可對應多點連線語音訊切換等使用功能

而在配對功能部分，則是支援Google新版Fast Pair設計，除了可讓Android手機與Pixel Buds Pro快速建立配對，更方便使用者可在Android手機、Chromebook等裝置間快速切換使用。

目前Pixel Buds Pro已經在台灣市場正式銷售，建議售價為新台幣5990元，分別提供石墨黑和迷霧灰兩款配色。

▲Pixel Buds Pro原廠盒裝

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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