快訊

猴痘病例激增！舊金山宣布「進入緊急狀態」

今年全報銷！ 林哲瑄傷後發聲：相當難過、希望喚起對球場安全重視

Pixel Buds Pro動耳聽，加入主動降噪、強化新版Fast Pair功能

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Pixel Buds Pro
▲Pixel Buds Pro

Pixel 6a正式開放銷售之後，日前在Google I/O 2022同步亮相，並且在日前開放預購的Pixel Buds Pro也正式開放銷售，而筆者也取得市售版本進行簡單試聽。

Pixel Buds Pro基本上是以2019年推出的Pixel Buds為基礎，基本上維持相同外型設計，但是Pixel Buds Pro額外加入主動降噪功能，並且標榜透過自製處理器讓聲音處理更為流暢，同時也能讓主動降噪效果變得更好，更可透過長按耳機外側，即可快速切換主動降噪與環境音使用模式。

其中，主動降噪聲音表現不錯，但是在環境音使用模式下，在部分情況可能無法清楚傳遞外部聲音，主要還是作為可讓配戴者留意周遭突發狀況的功能，例如要清楚聽見他人說話聲音時，建議還是取下耳機較好。

▲以2019年推出的Pixel Buds為基礎打造，加上主動降噪功能
▲以2019年推出的Pixel Buds為基礎打造，加上主動降噪功能

通話部分，則可配合骨傳導方式分析配戴者的下顎振動，配合波束成形麥克風、語音加速計，以及防風網罩，藉此降低環境吵雜或風切聲影響，讓通話品質維持清晰。

▲並未像Pixel Buds或Pixel Buds A系列真無線耳機透過耳翼設計強化支撐力道，但是可以藉由更輕便機身設計穩定配戴
▲並未像Pixel Buds或Pixel Buds A系列真無線耳機透過耳翼設計強化支撐力道，但是可以藉由更輕便機身設計穩定配戴

操作手勢除了透過長按切換主動降噪或環境音模式，亦可藉由上下滑動等方式切換音量大小，或是切換上一首、下一首播放歌曲，以及暫停播放，另外也能透過「Ok,Google」聲控方式喚醒Google Assistant數位助理服務，藉此操作音樂播放，或是傳送簡訊等手機功能。

至於在配戴方面，Pixel Buds Pro僅透過入耳式耳塞與耳機本體作為支撐，並未像Pixel Buds或Pixel Buds A系列真無線耳機透過耳翼設計強化支撐力道，意味可以透過更簡單結構即可穩定配戴。另外，更可透過app調整主動降噪效果，同時也會藉由自動偵測配戴耳壓，讓使用者能維持配戴舒適感。

▲實際配戴不會有明顯負重感，更可透過名為Silent Seal的app調整主動降噪效果，同時也會藉由自動偵測配戴耳壓，讓使用者能維持配戴舒適感
▲實際配戴不會有明顯負重感，更可透過名為Silent Seal的app調整主動降噪效果，同時也會藉由自動偵測配戴耳壓，讓使用者能維持配戴舒適感

▲使用上相當方便，更可在Android裝置、Chromebook之間切換使用
▲使用上相當方便，更可在Android裝置、Chromebook之間切換使用

▲透過Fast Pair快速設定耳機
▲透過Fast Pair快速設定耳機

▲Pixel Buds Pro設定功能，可對應多點連線語音訊切換等使用功能
▲Pixel Buds Pro設定功能，可對應多點連線語音訊切換等使用功能

而在配對功能部分，則是支援Google新版Fast Pair設計，除了可讓Android手機與Pixel Buds Pro快速建立配對，更方便使用者可在Android手機、Chromebook等裝置間快速切換使用。

目前Pixel Buds Pro已經在台灣市場正式銷售，建議售價為新台幣5990元，分別提供石墨黑和迷霧灰兩款配色。

▲Pixel Buds Pro原廠盒裝
▲Pixel Buds Pro原廠盒裝

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控

延伸閱讀

Google Play Store十周年 換上新標誌、4色面積有變化

蛤？亞馬遜力推No.1烤肉架是....Google Pixel Buds Pro耳機 原因出在這

限時2天！Google Play消費享Play Points 10倍點數回饋

Google在即將上市的Pixel Buds Pro加入新版Fast Pair功能

相關新聞

蘋果台灣BTS方案開跑送AirPods 2！9QA一次看 他讚提早買仍「補送贈品」原因曝

改頭換面的M2版MacBook Air在7月25日於蘋果（Apple）官網開賣後，蘋果的BTS（Back to School）教育方案也接續在昨（28）日登場，至9月26日止。與先前爆料相同，除了符合身份的人購買指定蘋果產品可享教育價外，還能獲得AirPods 2耳機，並能補差價換AirPods 3或AirPods Pro，而美國的BTS方案則是送禮品卡。

Zenfone 9爆料全中！網友評「價格真香」 加碼曝側滑功能超讚

Zenfone 9於今（28）日晚上9點在發表會上正式亮相，《聯合新聞網》稍早整理Zenfone 9相關傳言，隨著發表會落幕也得到「爆料全中」的答案，讓大家最關心的價格一曝光，網友們似乎也相當滿意，直

華碩Zenfone 9亮相 鎖定小尺寸旗艦市場

品牌大廠華碩（2357）今（28）日晚上舉行新品發表會，正式發表Zenfone 9 系列智慧手機，機種並收斂至一款，新機...

小機身大效能、相機功能大幅提升 再用配件擴充功能的華碩Zenfone 9動手玩

華碩揭曉新款之後，筆者實際取得實機進行短時間體驗，確認此款維持5.9吋螢幕機身設計，但是放入與ROG Phone 6相同的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且強化相機拍攝體驗的手機實際使用感受。

Zenfone 9訴求「剛好」、「更好」的使用體驗 透過配件增加更多功能

延續去年推出的Zenfone 8設計，華碩此次推出的Zenfone 9延續相同設計思維，藉由在5.9吋恰好符合單手使用的機身內，放入運算效能更高的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，同時也計一步提高使用者經常使用的相機功能，並且融合ROG Phone諸多配件擴充使用功能的使用體驗。

Pixel Buds Pro動耳聽，加入主動降噪、強化新版Fast Pair功能

在Pixel 6a正式開放銷售之後，日前在Google I/O 2022同步亮相，並且在日前開放預購的Pixel Buds Pro也正式開放銷售，而筆者也取得市售版本進行簡單試聽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。